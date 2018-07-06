Липчанин отсудил у автостраховщиков 400 000 рублей

Мужчина запрашивал компенсацию за медлительность.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск предпринимателя из села Хрущёвка в адрес страхового акционерного общества «ВСК». Мужчина потребовал от компании оплатить неустойку в 400 000 рублей — максимальную в подобных спорах компенсацию.



Суд установил, что 8 апреля 2017 года произошло столкновение автомобилей «Опель Астра» и ВАЗ-21061. Виновником аварии оказался водитель отечественного автомобиля, у него была страховка от «ВСК». А вот у второго участника ДТП автостраховки не оказалось. Потерпевший обратился в страховую компанию виновника ДТП за получением страховой выплаты, но там ему отказали. Возмещения ущерба пришлось требовать через суд. Хоть компания и выплатила автомобилисту свыше 270 000 рублей, но сделала это с опозданием, только к концу года. Тогда получивший компенсацию за 150 000 рублей передал истцу право требования неустойки с «ВСК». Страховая компания иск не признала, но суд встал на сторону цессионария.



Суд обязал страховую компанию выплатить истцу 400 000 рублей неустойки, а также погасить его расходы на оплату услуг представителя, услуги почты и пошлину — еще 21 300 рублей.