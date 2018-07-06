Общество

сегодня, 10:13

Липчанин отсудил у автостраховщиков 400 000 рублей

6 1632
#ОСАГО #ДТП #страховка
1
Липчанин отсудил у автостраховщиков 400 000 рублей

Мужчина запрашивал компенсацию за медлительность.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск предпринимателя из села Хрущёвка в адрес страхового акционерного общества «ВСК». Мужчина потребовал от компании оплатить неустойку в 400 000 рублей — максимальную в подобных спорах компенсацию.

Суд установил, что 8 апреля 2017 года произошло столкновение автомобилей «Опель Астра» и ВАЗ-21061. Виновником аварии оказался водитель отечественного автомобиля, у него была страховка от «ВСК». А вот у второго участника ДТП автостраховки не оказалось. Потерпевший обратился в страховую компанию виновника ДТП за получением страховой выплаты, но там ему отказали. Возмещения ущерба пришлось требовать через суд. Хоть компания и выплатила автомобилисту свыше 270 000 рублей, но сделала это с опозданием, только к концу года. Тогда получивший компенсацию за 150 000 рублей передал истцу право требования неустойки с «ВСК». Страховая компания иск не признала, но суд встал на сторону цессионария.

Суд обязал страховую компанию выплатить истцу 400 000 рублей неустойки, а также погасить его расходы на оплату услуг представителя, услуги почты и пошлину — еще 21 300 рублей.
6 1632
#ОСАГО #ДТП #страховка
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дура лекс

41 минуту назад
Исключения в судебной практике случаются, но только тогда, когда ОЧЕНЬ НАДО! Когда отказать истцу просто невозможно, поскольку просит ну очень хороший человек.
ответить

?

42 минуты назад
Теперь можно не страховаться, искать кто застрахован и подставляться (от слова подстава). На такие деньги можно новый авто покупать. А Судья КТО????? Все как классик сказал. Работайте люди до смерти, а такие уроды будут получать все бесплатно. ЖЕСТЬ.
ответить

Лев

47 минут назад
мстители с перчаткой бесконечности просто детский лепет по сравнению со сверхспособностью этого человека
ответить

такое правосудие в липецке

сегодня, 10:36
Суды последнее время за страховые попы рвут всем, а тут 400000 неустойки! Цессионарий наверное сын судьи или САМО ПРАВОСУДИЕ пришло в Липецк !!! Браво снимаю шляпу.
ответить

такое правосудие в липецке

сегодня, 10:33
Суды последнее время за страховые попы рвут всем, а тут 400000 неустойки! Цессионарий наверное сын судьи или САМО ПРАВОСУДИЕ !!! Браво снимаю шляпу.
ответить

жулики

сегодня, 10:31
жулики. ваз и инотаз - первый признак
ответить

Еще в рубрике

Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области
#Патрушев #министр
2
Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области

7 минут назад

Общество
92% липчан готовы собирать макулатуру
#макулатура #опрос
2
92% липчан готовы собирать макулатуру

34 минуты назад

Общество
Студентов-медиков заманивают в регион деньгами
#медицина #дефицит кадров
2
Студентов-медиков заманивают в регион деньгами

сегодня, 10:04

Общество
Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян
#Патрушев #визит
10
Перед приездом министра сельского хозяйства на обочине дороги на Липецк покосили бурьян

сегодня, 09:53

Общество
Министр сельского хозяйства спустится на Липецкую область с неба
#Патрушев #визит
13
Министр сельского хозяйства спустится на Липецкую область с неба

сегодня, 09:50

Общество
Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым
#перелет #аэропорт
60
Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым

сегодня, 08:15

Общество