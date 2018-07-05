сегодня, 19:38
Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца
Десятки килограммов овощей и фруктов, возможно. не испортятся на складе временного хранения.
Сегодня рейд по борьбе со стихийной торговлей прошел и во втором по величине городе Липецкой области.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, в Ельце задержали 5 нарушителей.
На каждого составили протокол об административном правонарушении и изъяли товар – несколько десятков килограммов овощей, фруктов и ягод, которые вернут после решения административных комиссий и полной оплаты штрафа.
Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.
Фото volgodonsk.news
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