Общество

сегодня, 19:38

Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца

3 299
#Стихийная торговля
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Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца

Десятки килограммов овощей и фруктов, возможно. не испортятся на складе временного хранения.

Сегодня рейд по борьбе со стихийной торговлей прошел и во втором по величине городе Липецкой области.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, в Ельце задержали 5 нарушителей.

На каждого составили протокол об административном правонарушении и изъяли товар – несколько десятков килограммов овощей, фруктов и ягод, которые вернут после решения административных комиссий и полной оплаты штрафа.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.

Фото volgodonsk.news

3 299
#Стихийная торговля
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Комментарии (3)

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ю

1 минуту назад
Уроооооооды! Руки прочь от бабушек, с тем что они вырастили на огороде!!!! Не хотим мы травиться супермаркетовскими овощами и фруктами!!
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аал

14 минут назад
восстать надо на этих борцов всем Ельцом
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левитан

52 минуты назад
Говорит Москва!Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца!Мы из Ельца млять!Нас не возьмешь
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