Борцы со стихийной торговлей добрались и до Ельца

Десятки килограммов овощей и фруктов, возможно. не испортятся на складе временного хранения.

Сегодня рейд по борьбе со стихийной торговлей прошел и во втором по величине городе Липецкой области.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, в Ельце задержали 5 нарушителей.

На каждого составили протокол об административном правонарушении и изъяли товар – несколько десятков килограммов овощей, фруктов и ягод, которые вернут после решения административных комиссий и полной оплаты штрафа.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.



Фото volgodonsk.news

