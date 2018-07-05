Общество

сегодня, 19:27

У торговцев квасом в Липецкой области отняли 77 бочек

8 461
#Квас #стихийная торговля.
2
У торговцев квасом в Липецкой области отняли 77 бочек

Взамен вручили постановления о штрафах более чем в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, с начала года в регионе у стихийных торговцев квасом конфисковали 77 термобочек (кег). В общей сложности это составляет более 2 тысяч литров напитка.

На нарушителей правил торговли составили 24 протокола и выписали 100 тысяч 500 рублей штрафов.

Фото drinkinfo.ru

8 461
#Квас #стихийная торговля.
2

Комментарии (9)

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13123

25 секунд назад
у нелегалов квас не вкусный самый лучший квас у легальных с маркой иван кваснин с маркой липчанин дерьмо
ответить

Я квас не пью)

1 минуту назад
Я вообще не могу понять, как народ может что- то с улицы,рук покупать, те же пирожки хот- доги....Как?
ответить

колхозник

4 минуты назад
начянайтя прадавать бражку из бочак будя страсть как блага
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Ррр

36 минут назад
Крепостные мы. Терпеть будем и на баринов работать за еду.
ответить

конфисковали

44 минуты назад
Администрация гнобит всех штрафами.Знаю магазин который закрылся из-за массы придирок не влияющих ни на что.Результат,закрылся магазин,нет налогов с этой торговой точки,потеря 4-х рабочих мест,помещение никто не берет в аренду где был магазин (простаивает с Ноября прошлого года)птому как этот дятел с администрации курирует эту территорию.Вот так и живем.
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из твоего,

51 минуту назад
маша,
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маша

сегодня, 19:50
еще бы проверили, из какого говна этот квас делают
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ужас,

сегодня, 19:42
У сирот -жильё,у торговцев-квас.когда ж в администрации нажрутся,напьются?
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Торгаш

сегодня, 19:34
Киреев перед пенсией бесится)))
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