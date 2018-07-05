У торговцев квасом в Липецкой области отняли 77 бочек

Взамен вручили постановления о штрафах более чем в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, с начала года в регионе у стихийных торговцев квасом конфисковали 77 термобочек (кег). В общей сложности это составляет более 2 тысяч литров напитка.

На нарушителей правил торговли составили 24 протокола и выписали 100 тысяч 500 рублей штрафов.



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