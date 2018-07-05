Спорт

сегодня, 16:27

Поход за Кубком России «Металлург» начнет в Нововоронеже

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#Кубок России #Нововоронеж
Поход за Кубком России «Металлург» начнет в Нововоронеже

А в группе "Центр" еще может появится 14-я команда.

Контуры сезона 2018/19 еще только вырисовываются, но сегодня уже стало известно, что первый матч в Кубке России «Металлург» проведет 22 июля в Нововоронеже (Воронежская область) с местным «Атомом», выступающим в первенстве «Черноземья» (третий дивизион). Это будет матч 1/256 финала, а победитель противостояния в следующей стадии встретится с белгородским «Салютом».

Отметим, что «Атом» и «Металлург» отлично знакомы друг другу. Редкое межсезонье в Липецке обходится без контрольного матча с командой Нововоронежа. Даже тренеры Сергей Машнин и Владимир Зинич являются друзьями.

В 2016 году командам уже довелось провести между собой официальную игру: на стадии той же 1/256 финала Кубка России «Металлург» победил– 3:2, а Зинич высказал недовольство судейством и регламентом, по которому матч прошел в Липецке, а не на поле «младших по рангу». Теперь у команды Нововоронежа появляется гипотетический шанс взять реванш в родных стенах.

В нынешнем сезоне «Атом» приезжал в Липецк на игру с молодежным «Металлургом», выиграл – 2:0. Машнин был на том матче и интересовался у Зинича возможностью приглашения в «Металлург» ведущих нововоронежских футболистов.

Предварительный календарь чемпионата появится позднее. Существует вероятность, что к 13-ти клубам, уже подтвердившим свое выступление в группе «Центр», добавится четырнадцатая команда. Существует вероятность, что ей станут дублеры выступающих в ФНЛ подмосковных «Химок».

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#Кубок России #Нововоронеж

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