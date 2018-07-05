Посол Евросоюза в России предложил новое поле для сотрудничества

Разрабатываемая Евросоюзом стратегия евро-азиатского сближения открывает новые возможности для взаимодействия Брюсселя с Москвой.

Об этом газете «Известия» заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, в основе стратегии сближения Европы и Азии лежит идея продвижения европейской «мягкой силы» в виде усиления культурных, образовательных и туристических обменов для установления крепкой взаимосвязи с важным регионом мира.

Маркус считает, что инициатива даст новый импульс для взаимодействия ЕС и России.

«Это потенциально новое и очень интересное поле для сотрудничества, начало которому может быть положено вслед за презентацией Евросоюзом стратегии по укреплению взаимосвязанности Европы и Азии на саммите Азия–Европа этой осенью. После этого дискуссии (с Россией) могут стать более предметными», — отметил дипломат.