В России

сегодня, 16:28

Посол Евросоюза в России предложил новое поле для сотрудничества

177
#Евросоюз

Разрабатываемая Евросоюзом стратегия евро-азиатского сближения открывает новые возможности для взаимодействия Брюсселя с Москвой. 

Об этом газете «Известия» заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, в основе стратегии сближения Европы и Азии лежит идея продвижения европейской «мягкой силы» в виде усиления культурных, образовательных и туристических обменов для установления крепкой взаимосвязи с важным регионом мира.


Маркус считает, что инициатива даст новый импульс для взаимодействия ЕС и России.


«Это потенциально новое и очень интересное поле для сотрудничества, начало которому может быть положено вслед за презентацией Евросоюзом стратегии по укреплению взаимосвязанности Европы и Азии на саммите Азия–Европа этой осенью. После этого дискуссии (с Россией) могут стать более предметными», — отметил дипломат. 


177
#Евросоюз

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#налоги
Минфин выступил против дополнительного сбора на импортные вина

сегодня, 16:26

В России
Госдума официально раскрыла размер депутатской пенсии и зарплаты
#Зарплата депутата #пенсия депутата
2
Госдума официально раскрыла размер депутатской пенсии и зарплаты

сегодня, 14:22

В России
Туроператор «Натали Турс» выплатил 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры
#Натали турс
1
Туроператор «Натали Турс» выплатил 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры

сегодня, 12:18

В России
Путин присвоил Кириенко звание Героя России
#Путин #Кириенко
1
Путин присвоил Кириенко звание Героя России

сегодня, 12:07

В России
Независимый топливный союз нашел «клевету» в отчете о недоливе бензина‍ на АЗС
#Топливо #АЗС
Независимый топливный союз нашел «клевету» в отчете о недоливе бензина‍ на АЗС

сегодня, 10:33

В России
Бывшую участницу Дома-2 нашли мертвой
Бывшую участницу Дома-2 нашли мертвой

сегодня, 10:00

В России