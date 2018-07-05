Минфин выступил против дополнительного сбора на импортные вина

Предложенные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым меры поддержки отечественного виноградарства и виноделия нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом «Известиям» сообщили в Минфине.

Титов предложил ввести специальный сбор с каждой ввезенной в Россию бутылки вина.

«Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО», — прокомментировал инициативу глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Он пояснил, что фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для всего рынка.