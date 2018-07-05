Происшествия

12 минут назад

В центре Липецка горел «ВАЗ»

84
#пожар
В центре Липецка горел «ВАЗ»
Сегодня в Липецке напротив гостиницы «Mercure» загорелся автомобиль «ВАЗ-2104».

По словам свидетелей возгорания, из-под капота «четверки»прямо на ходу повалила копоть. Водитель остановил машину на разделительной полосе и попытался самостоятельно потушить пламя. Вскоре прибыл пожарный расчет, который и ликвидировал возгорание. 

В автомобиле выгорел моторный отсек.


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84
#пожар

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