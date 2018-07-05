В центре Липецка горел «ВАЗ»

Сегодня в Липецке напротив гостиницы «Mercure» загорелся автомобиль «ВАЗ-2104».



По словам свидетелей возгорания, из-под капота «четверки»прямо на ходу повалила копоть. Водитель остановил машину на разделительной полосе и попытался самостоятельно потушить пламя. Вскоре прибыл пожарный расчет, который и ликвидировал возгорание.



В автомобиле выгорел моторный отсек.





