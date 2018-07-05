Госдума официально раскрыла размер депутатской пенсии и зарплаты

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата - 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыв полностью. Такая информация опубликована на официальном сайте Госдумы в четверг.





В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога 399,3 тыс. руб).



При этом по данным за шесть месяцев 2018 года фактически начисленная среднемесячная заработная плата — то есть с учетом дней болезни и отпусков — составила 338,5 тыс. руб. «чистыми» (388,5 тыс. руб. до налогов).



В Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, выполнявшие свои обязанности не менее пяти лет. Для расчета используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).



Те, кто проработал в Госдума от пяти до 10 лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты. исполнявшие свои обязанности более 10 лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.



«Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/05/07/2018/5b3df64b9a7947f02891322a Госдума раскрыла данные о размере зарплат и пенсий депутатов Госдумы, - передает РБК В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога 399,3 тыс. руб).При этом по данным за шесть месяцев 2018 года фактически начисленная среднемесячная заработная плата — то есть с учетом дней болезни и отпусков — составила 338,5 тыс. руб. «чистыми» (388,5 тыс. руб. до налогов).В Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, выполнявшие свои обязанности не менее пяти лет. Для расчета используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).Те, кто проработал в Госдума от пяти до 10 лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты. исполнявшие свои обязанности более 10 лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.«Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.Подробнее на РБК: