Общество
50 минут назад
Въезд в Липецке предлагают сделать селфи-зоной
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Так город сможет выделиться.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Макалов вынес на суд интернет-сообщества предложение установить на въездах в Липецке стелы с интерактивной подсветкой.
- Предлагаю на одном или нескольких въездах в Липецк установить большую и красивую стелу с надписью большими буквами «ЛИПЕЦК» с яркой подсветкой, возможно интерактивной, которая позволит выводить изображения, посвященные определенным датам- Новых год, День города, День Победы. Гости и жители Липецка смогут сделать селфи на фоне стелы, - считает Макалов.
Предложение об установке новых стел будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 августа. Если к этому сроку инициатива соберет 500 одобрений, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю на одном или нескольких въездах в Липецк установить большую и красивую стелу с надписью большими буквами «ЛИПЕЦК» с яркой подсветкой, возможно интерактивной, которая позволит выводить изображения, посвященные определенным датам- Новых год, День города, День Победы. Гости и жители Липецка смогут сделать селфи на фоне стелы, - считает Макалов.
Предложение об установке новых стел будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 августа. Если к этому сроку инициатива соберет 500 одобрений, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
1 508
Борис