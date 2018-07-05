Липчанин обокрал приятеля и продал его Xiaomi Redmi цыганке

На преступника указала служебная собака.

Судья Левобережного районного суда Липецка рассмотрела обвинение в отношении местного жителя. Мужчина совершил кражу, он своровал у своего приятеля смартфон. Ранее липчанин был судим за разбой и воровство.



Как установил суд, кража произошла в общежитии Левобережья в канун Крещение. Там подсудимый обитал у своего знакомого. По соседству жил еще один мужчина. Они стали общаться, вместе выпивать. В ходе одного из домашних банкетов новый приятель подсудимого похвалился недавно купленным почти за 13 000 рублей Xiaomi Redmi 4 X.



Позже подсудимый и будущий потерпевший остались в его комнате одни, играли в нарды и продолжили выпивать. Потом мужчины вместе сходили в душ. Там подсудимый предложил своему товарищу по употреблению спиртного продолжить банкет: в комнате липчанина было вино. Хозяин новенького смартфона согласился. Но пока подсудимый ходил за выпивкой, владелец телефона уснул. Подсудимый понял, что банкет окончен и взял с собой смартфон, чтобы поиграть в игры. Ушел в другую комнату и уснул. Утром его разбудили крики владельца смартфона и его супруги, вернувшейся из церкви, они требовали вернуть аппарат. Подсудимый убедил их, что непричастен к исчезновению телефона. И в тот же день продал Xiaomi Redmi 4 X цыганке на Центральном рынке. На преступника указала служебная собака, которая привела полицейских из комнаты потерпевшего в жилище вора.



К моменту разбирательства в суде преступник сознался в краже, он заявил, что раскаивается в содеянном, материальный ущерб полностью возместил, они с потерпевшим помирились. Кражу телефона жилец общежития не посчитал значительным ударом по карману: с женой они на двоих зарабатывают по 50 000 рублей в месяц.



Суд признал мужчину виновным в краже. Подсудимый наказан годом лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.