Происшествия

55 минут назад

Липчанин обокрал приятеля и продал его Xiaomi Redmi цыганке

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#телефон #кража
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Липчанин обокрал приятеля и продал его Xiaomi Redmi цыганке

На преступника указала служебная собака.

Судья Левобережного районного суда Липецка рассмотрела обвинение в отношении местного жителя. Мужчина совершил кражу, он своровал у своего приятеля смартфон. Ранее липчанин был судим за разбой и воровство.

Как установил суд, кража произошла в общежитии Левобережья в канун Крещение. Там подсудимый обитал у своего знакомого. По соседству жил еще один мужчина. Они стали общаться, вместе выпивать. В ходе одного из домашних банкетов новый приятель подсудимого похвалился недавно купленным почти за 13 000 рублей Xiaomi Redmi 4 X.

Позже подсудимый и будущий потерпевший остались в его комнате одни, играли в нарды и продолжили выпивать. Потом мужчины вместе сходили в душ. Там подсудимый предложил своему товарищу по употреблению спиртного продолжить банкет: в комнате липчанина было вино. Хозяин новенького смартфона согласился. Но пока подсудимый ходил за выпивкой, владелец телефона уснул. Подсудимый понял, что банкет окончен и взял с собой смартфон, чтобы поиграть в игры. Ушел в другую комнату и уснул. Утром его разбудили крики владельца смартфона и его супруги, вернувшейся из церкви, они  требовали вернуть аппарат. Подсудимый убедил их, что непричастен к исчезновению телефона. И в тот же день продал Xiaomi Redmi 4 X цыганке на Центральном рынке. На преступника указала служебная собака, которая привела полицейских из комнаты потерпевшего в жилище вора.

К моменту разбирательства в суде преступник сознался в краже, он заявил, что раскаивается в содеянном, материальный ущерб полностью возместил, они с потерпевшим помирились. Кражу телефона жилец общежития не посчитал значительным ударом по карману: с женой они на двоих зарабатывают по 50 000 рублей в месяц.

Суд признал мужчину виновным в краже. Подсудимый наказан годом лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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#телефон #кража
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Комментарии (2)

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Глиномесы ?

32 минуты назад
А кто из них кого в душе жарил , почему не уточняете ?
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Алекс

36 минут назад
А зачем они вместе ходили? По отдельности нельзя?
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