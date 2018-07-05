Общество

27 минут назад

Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей

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#рейтинг #АКРА #тендер
Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей

Чиновники купили услуги экспертов.

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области подписало контракт с аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Услуги АКРА обошлись региональной казне в 300 000 рублей. Тендер проходил без торга закупкой у единственного поставщика.

По условиям контракта АКРА обязано на основе анализа всей имеющейся в распоряжении подрядчика информации оказать услуги по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Липецкой области по национальной шкале. По результатам присвоения кредитного рейтинга АКРА обязано предоставить администрации Липецкой области пресс-релиз. Перед раскрытием кредитного рейтинга подрядчик отправляет чиновникам уведомление, чтобы заказчик исключил из прогноза или присвоения кредитного рейтинга ошибки. Кроме того, администрация Липецкой области имеет право предоставлять экспертам дополнительную информацию и выставлять мотивированные претензии на предварительно присвоенный кредитный рейтинг.

Соглашение было подписано 3 июля. Уже 4 июля администрация Липецкой области рапортовала, что «АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Липецкой области с прогноза «Стабильный» на «Позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги региона и выпусков облигаций на уровне AA-(RU). Изменение прогноза по кредитному рейтингу Липецкой области обусловлено улучшением ее бюджетных показателей. Поддержку кредитному рейтингу оказывают высокий уровень ликвидности, высокая степень самодостаточности доходной части бюджета и минимальный уровень риска, связанного с долговой нагрузкой. Повышение рейтингов отражает более сильные, чем ожидалось, операционные показатели, что привело к низкому дефициту до движения долга и соответствующему снижению долга», указано в пресс-релизе администрации Липецкой области.

Контракт между сторонами соглашения действует до 20 декабря 218 года.
73
#рейтинг #АКРА #тендер

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