«Мой бывший муж - педофил. И он - действующий сотрудник полиции»

Липчанка уверена, что отец ее пятилетней дочери вместе с ее дедом использовали ее для сексуальных утех.

В редакцию GOROD48 пришло письмо. Вот такое:А заканчивается это письмо так:Мы созвонились по указанным в письме телефонам с его авторами. И они поспешили лично прийти к нам со своей историей: Елена, мама пятилетней девочки, и ее родной брат Евгений. Мы не можем назвать их полные имена в интересах ребенка, как не можем назвать и имен заподозренных ею в педофилии отца и деда малышки в силу того же обстоятельства. Важно и то, что уголовное дело по обвинению двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников полиции в действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к не достигшей четырнадцатилетнего возраста потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния - возбуждено не по факту совершения инкриминируемого им преступления, а по заявлению матери ребенка.Итак, Елена и Максим (отец малышки) в браке прожили четыре года. По словам Елены, причиной развода стал деспотизм ее мужа, офицера полиции, хотя в начале семейной жизни, как говорит женщина, он носил ее на руках. Но отношения мужа к жене, опять-таки по ее словам, охладели после рождения в 2013 году дочери. Ребенка Максим очень любил и, как утверждает Елена, мог целовать бесконечно. Однако из-за семейных скандалов девочка стала заикаться и рисовать ужасных монстров.После развода в сентябре прошлого года мама не препятствовала отцу видеться с дочкой и очень удивилась, когда в марте получила повестку в суд по иску Максима, требовавшего время на свидания с дочкой с обеда субботы до ужина воскресенья. В иске было указано, что он не виделся с ребенком с ноября прошлого года, и это насторожило Елену.- У нас есть осенние и зимние фотографии Максима и дочки, - говорит Елена (женщина показала их и GOROD48). После этих свиданий он говорил, что она без его ласки не выдержит и двух недель, что будет визжать и требовать папу. Тогда я не могла и предположить, о каких ласках идет речь, - говорит мама девочки.В последний раз папа забирал дочь на 19-20 февраля в родительский дом в деревню. После этого, как говорит Елена, он сразу же перестал общаться и с ней, и с дочкой и даже ни разу им не позвонил (в поддержку своих слов женщина предлагает взять распечатки детализации телефонных звонков у сотовых операторов). О желании видеть папу ни слова не говорила и девочка.- Это меня опять насторожило. Особенно меня пугали просьбы дочки ее защитить. От кого? От папы! Я ничего не понимала, а она замыкалась и умолкала. У дочки начались проблемы со стулом, сном. Она ерзала в кровати, приживала локти к телу, стала вдруг проситься опять ко мне в животик, так как там безопасно. А однажды вечером положила мою руку на низ своего живота. И только через неделю сказала, зачем она это сделала. Она хотела, чтобы я там ее пожалела. Однажды она попросила меня надеть брюки и лечь на нее. Потом стала говорить, что хочет поскорее вырасти, чтобы все время целоваться. И даже садилась на мою маму, свою бабушку, и как бы имитировала секс. Что ты делаешь? Она ответила, что так они играли с папой, - говорит Елена.Открылась же девочка лишь тогда, когда по уже названному гражданскому иску ее отца в квартиру, где живет она с мамой, пришли по направлению судьи сотрудницы управления опеки, попечительства и охраны прав детства администрации Липецка. Девочка после их визита спросила, смогут ли эти тети ее защитить? Когда мама сказала, что да, девочка, по ее словам, стала говорить об ужасных вещах.- Сначала она рассказала, что папа везде ее трогал и целовал, и это ей был неприятно. Затем, через некоторое время, дочка сказала, что папа трогал ее соски и лизал их, но просил ее ничего не говорить маме. Я тут же (а дело 26 было марта) обратилась в Советский отдел СУ СК РФ по Липецкой области. Меня принял следователь Сысоев, но заявления от меня о совершении противоправных действий в отношении дочери ее отцом не принял, отослав к психологам. Но психологи меня тоже отфутболили, сказав, что работают только по направлениям от правоохранительных органов. На следующий день я позвонила на «горячую линию» в областное управление МВД, обратилась в горуправление полиции с заявлением о преступлении, совершенным их сотрудником, и уже оттуда, с улицы Талалихина, отправилась в Октябрьский отдел Следственного комитета, где у меня наконец-то и приняли заявление. Мой бывший муж - педофил. И он - действующий сотрудник полиции, - рассказывает Елена.А через несколько дней дочка рассказала маме, что в развратных действиях в деревне (терминология, понятно, Елены) вместе с папой участвовал и дедушка, кстати, майор МВД в отставке. Мол, они ложились на нее по очереди, и ей было от этого «просто ужасно».Уголовное дело было возбуждено только 10 мая следователем Задонского межрайонного отдела СУ СК РФ по Липецкой области (по месту совершения преступления). В постановлении о принятии дела в производство следователь пишет, что в период с 19 по 20 февраля отец и дед девочки, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. В документе говорится, что отец касался своими руками и языком половых органов и груди ребенка, а дед трогал половые органы малышки руками.- Меня крайне настораживает то, что ни мне, ни моей дочери никто не верит. В правоохранительных органах считают, что я и муж делим ребенка, и что девочка все придумала. Но этого не может быть! Четырехлетний ребенок такого не нафантазирует! Девочка на видеокамеру дважды давала показания, причем в первый раз - без моего присутствия. Следователь же давил на дочь. Он несколько раз спрашивал ее, была ли это просто игра? Я уверена, что уголовное дело хотят закрыть, а меня объявить идиоткой! За бывшим мужем стоит система, а у меня - только мама-пенсионерка и родной брат-инвалид детства, - говорит Елена.Дочь после того, что она рассказала, по словам ее мамы, больше не желает видеть отца. Не в меру развитая (и это говорит Евгений, дядя ребенка), она просит маму поставить отцу свечки в церкви, чтобы Бог его простил.- Почему-то все официальные лица, к которым мы с мамой и братом обращались, считают, что мы все придумали и хотим навредить отцу ребенка. Просто удивительно, что от нас отвернулись психологи, хотя изначально желали оказать дочери помощь. Следствие, по моему, не делает ничего, чтобы узнать истину. Например, дочке так до сих пор и не провели обязательную в таких случаях психолого-педагогическую экспертизу, хотя ее должны были сделать сразу же после моего обращения в органы. Пройдет еще месяц, и ребенок просто забудет обо всем, что с ним сделали, - считает Елена.На этой неделе мама и брат Елены попали на прием к руководителю СУ СК РФ по Липецкой области Евгению Шаповалову. Им показалось, что главный следователь региона был очень внимательным к тому, что они говорили.В свою очередь в УМВД по Липецку считают отца ребенка компетентным сотрудником полиции, к которому нет оснований применить какие-либо карательные меры. Офицер не отстранен от исполнения обязанностей на время следствия по уголовному делу, по которому он проходит подозреваемым. В СУ СК РФ по Липецкой области говорят, что в рамках уголовного дела по педофилии проводятся все необходимые следственные действия.