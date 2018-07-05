Общество

сегодня, 12:08

Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

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#жилье #недвижимость #рейтинг
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

Ранее эта квартира занимала 10 строчку рейтинга самой дорогой недвижимости.

Аналитическая группа «ЦИАН» провела исследование стоимости квартир в новостройках Центрального федерального округа России. 

В рейтинг попала и квартира в Липецке. Если раньше пентхаус за 29 миллионов рублей находился на 10 строчке исследования, то теперь он на второй позиции. Дороже липецкой квартиры оказалось только жилье в ЖК «Парк Рублево» в Московской области, стоящее 42 миллиона рублей.

По данным «ЦИАН» самая дорогая квартира Липецка расположена в еще недостроенном ЖК «Континент» на улице Балмочных. 29 миллионов рублей — это цена пентхауса в 296,7 квадратных метра. Он расположен на последнем, 24-ом, этаже здания и состоит из пяти комнат и кухни в 14 квадратных метров. Сдача комплекса запланирована на 2019 год. Вид из окон элитного жилья выходит на улицу и двор. У дому есть отдельный выход в "Быханов сад". Купить жилье можно в 20-летнюю ипотеку: ежемесячный платеж при первом взносе в 10,5 миллиона рублей составит 165 979 рублей.

Третье место рейтинга элитного жилья в ЦФО заняло предложение из Воронежа. Это квартира в 284,46 квадратных метра за 22,79 миллиона рублей. Также в топ-5 вошли квартиры в Калужской и Смоленской областях. Самая дешевая среди топ-10 элитных квартир ЦФО находится в Тамбовской области. Квартиру в 125,5 квадратных метра на Ленинградской улице продают за 11,92 миллиона рублей.
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#жилье #недвижимость #рейтинг

Комментарии (13)

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житель

19 минут назад
24 этаж - только драки селятся на последних этажах. Отвали такие деньжище, пешкодрала раз в месяц бегай наверх. За эти деньги можно крутой катедж купить в заповедной зоне, с 20 сотками земли и обустроить по последнему писку!
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ALEX

20 минут назад
За пять лет накоплю.
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Вадим

21 минуту назад
Алёна, за 30 миллионо в Москве нищенскую холопу возмушь как минимум 300 миллионов что бы как человек хотя бы жить!
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грамотеям

48 минут назад
У дому есть отдельный выход в "Быханов сад".
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Алёна

49 минут назад
За 30 лимонов можно в Москау скворечник купить и в Абхазии дом.
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Араджан

49 минут назад
друзья помогите, придумайте название для моей пивнухи на 24 этаже!!
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Араджан

52 минуты назад
я покупаю, открою там пивнуху
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Общага она и есть общага

54 минуты назад
Сколько ж можно рекламировать квартиру в этом человейнике. Ни один дурак там квартиру не купит. Рядом ул. Гагарина, а главное этот дом - современная общага, а не уютный домик. Если только под ресторан
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о каг !

сегодня, 12:30
Приравняйте ценник сразу к парижскому ( чего уж там) - писят миллионов , бумага всё стерпит.
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Бугага

сегодня, 12:26
Скворечник в человейнике за 29 лямов.
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