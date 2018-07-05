Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

Ранее эта квартира занимала 10 строчку рейтинга самой дорогой недвижимости.

Аналитическая группа «ЦИАН» провела исследование стоимости квартир в новостройках Центрального федерального округа России.



В рейтинг попала и квартира в Липецке. Если раньше пентхаус за 29 миллионов рублей находился на 10 строчке исследования, то теперь он на второй позиции. Дороже липецкой квартиры оказалось только жилье в ЖК «Парк Рублево» в Московской области, стоящее 42 миллиона рублей.



По данным «ЦИАН» самая дорогая квартира Липецка расположена в еще недостроенном ЖК «Континент» на улице Балмочных. 29 миллионов рублей — это цена пентхауса в 296,7 квадратных метра. Он расположен на последнем, 24-ом, этаже здания и состоит из пяти комнат и кухни в 14 квадратных метров. Сдача комплекса запланирована на 2019 год. Вид из окон элитного жилья выходит на улицу и двор. У дому есть отдельный выход в "Быханов сад". Купить жилье можно в 20-летнюю ипотеку: ежемесячный платеж при первом взносе в 10,5 миллиона рублей составит 165 979 рублей.



Третье место рейтинга элитного жилья в ЦФО заняло предложение из Воронежа. Это квартира в 284,46 квадратных метра за 22,79 миллиона рублей. Также в топ-5 вошли квартиры в Калужской и Смоленской областях. Самая дешевая среди топ-10 элитных квартир ЦФО находится в Тамбовской области. Квартиру в 125,5 квадратных метра на Ленинградской улице продают за 11,92 миллиона рублей.