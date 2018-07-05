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Путин присвоил Кириенко звание Героя России
Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».
Источники газеты сообщили, что на присвоение Кириенко звания повлияла его роль в развитии атомной отрасли (возглавлял "Росатом" с 2005 по 2016 год), кроме того, был оценен его вклад в президентскую избирательную кампанию.
Кроме того, звания героя России был удостоен вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов, также высокие награды получили несколько сотрудников госкорпорации "Росатом". По данным газеты, их отметили за достижения оборонного сектора, о которых в том числе президент рассказывал в послании Федеральному собранию. Как сообщает "Ъ", "Росатом" в том числе привлекается для испытаний ракеты с ядерной энергоустановкой 9М730 "Буревестник".
По словам собеседника издания, после послания Федеральному собранию Путин встречался с учеными, занимающимися военными разработками, на встрече его сопровождал Кириенко. Борисов в свою очередь до мая 2018 года в статусе замминистра обороны курировал закупку и разработку вооружений.
Звание Героя РФ присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", его присваивает президент.
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