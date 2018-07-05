Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах

Участники проедут по региону 27 июля.

27 июля маршрут международного ралли «Шелковый путь — 2018» будет проходить через Липецкую область. Для зрителей соревнования организаторы гонки приготовили три специальных зоны.



С 7:30 — 10:00 участников ралли ждут в Сухой Лубне Липецкого района. В 8:00 — 10:30 машины проследуют через село Волотово Лебедянского района. Еще одна зрительская зона будет работать с 8:30 до 11:00 в селе Воскресенское Данковского района. Финиш ралли-марафона "Шелковый путь" состоится в Москве на Красной площади в этот же день.



Напомним, в 2011 году маршрут ралли "Шелковый путь" уже проходил через Липецк. Бивуак ралли находился в районе липецкого аэропорта.