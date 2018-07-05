Общество

сегодня, 11:50

Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах

2 742
#Шелковый путь #ралли
Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах

Участники проедут по региону 27 июля.

27 июля маршрут международного ралли «Шелковый путь — 2018» будет проходить через Липецкую область. Для зрителей соревнования организаторы гонки приготовили три специальных зоны.

С 7:30 — 10:00 участников ралли ждут в Сухой Лубне Липецкого района. В 8:00 — 10:30 машины проследуют через село Волотово Лебедянского района. Еще одна зрительская зона будет работать с 8:30 до 11:00 в селе Воскресенское Данковского района. Финиш ралли-марафона "Шелковый путь" состоится в Москве на Красной площади в этот же день.

Напомним, в 2011 году маршрут ралли "Шелковый путь" уже проходил через Липецк. Бивуак ралли находился в районе липецкого аэропорта.
2 742
#Шелковый путь #ралли

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петя

20 секунд назад
Так же как фанзону для футбола?
ответить

Для кого это всё?

сегодня, 12:30
чую куча народа будет. Встанут все рано утром в будни, на работу не пойдут, поедут в неизвестность - куда-нибудь в * Лубну искать зрительскую зону
ответить

УТОЧНИТЕ

сегодня, 12:21
В Данковском районе два села "Воскресенское". Первое - на трассе "Данков-Ефремов", второе - так называемая Огарёвка (спиртзавод). Где будет автогонка???
ответить

Еще в рубрике

Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей
#рейтинг #АКРА #тендер
Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей

27 минут назад

Общество
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России
#жилье #недвижимость #рейтинг
13
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

сегодня, 12:08

Общество
По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году
#крестный ход
5
По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году

сегодня, 12:04

Общество
Отцов и сыновей объединит завтрак для мамы
#семья #проект
2
Отцов и сыновей объединит завтрак для мамы

сегодня, 11:37

Общество
Липчане смогут попасть на базу отдыха через ТРЦ
#Область будущего #День молодежи
3
Липчане смогут попасть на базу отдыха через ТРЦ

сегодня, 11:24

Общество
Ремонтные работы на улице Парковой изменят схему движения маршрута № 17
#транспорт
1
Ремонтные работы на улице Парковой изменят схему движения маршрута № 17

сегодня, 10:33

Общество