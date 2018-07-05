Происшествия
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Бармен ударил ножом любителя пива
15 2003
Работнику сферы услуг предъявлено обвинение в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью.
В хирургическое отделение дежурной больницы Липецка из пивного бара "Бригантина" в поселке Новая Жизнь (не путать с одноименной базой отдыха) доставили с ножевым ранением груди 28-летнего мужчину. Медики диагностировали проникающее колотое ранение легкого и прооперировали пациента.
Как стало известно GOROD48, по сообщению из больницы был задержан 32-летний бармен пивнушки, который и воткнул клиенту клинок в грудь. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Как стало известно GOROD48, по сообщению из больницы был задержан 32-летний бармен пивнушки, который и воткнул клиенту клинок в грудь. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
15 2003
спили мушку крошка
спили мушку крошка
Викторм
да
Нонка
Протоукр
Бармен
BLOOD_JO
Остров побратим Сицилия
сварщик