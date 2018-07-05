Бармен ударил ножом любителя пива

Работнику сферы услуг предъявлено обвинение в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

В хирургическое отделение дежурной больницы Липецка из пивного бара "Бригантина" в поселке Новая Жизнь (не путать с одноименной базой отдыха) доставили с ножевым ранением груди 28-летнего мужчину. Медики диагностировали проникающее колотое ранение легкого и прооперировали пациента.



Как стало известно GOROD48, по сообщению из больницы был задержан 32-летний бармен пивнушки, который и воткнул клиенту клинок в грудь. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

