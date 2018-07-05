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Бармен ударил ножом любителя пива

15 2003
#поножовщина
1
Бармен ударил ножом любителя пива

Работнику сферы услуг предъявлено обвинение в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

В хирургическое отделение дежурной больницы Липецка из пивного бара "Бригантина" в поселке Новая Жизнь (не путать с одноименной базой отдыха) доставили с ножевым ранением груди 28-летнего мужчину. Медики диагностировали проникающее колотое ранение легкого и прооперировали пациента.

Как стало известно GOROD48, по сообщению из больницы был задержан 32-летний бармен пивнушки, который и воткнул клиенту клинок в грудь. По факту поножовщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
15 2003
#поножовщина
1

Комментарии (15)

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спили мушку крошка

11 минут назад
в очко надо было совать и проворачивать
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спили мушку крошка

13 минут назад
в очко надо было совать и проворачивать
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Викторм

15 минут назад
Кровавый Джо - это коктейль такой. Похож на Кровавую Мэри, но еще и с пивом.
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да

24 минуты назад
Устроили там гадюшник и теперь вся местная алкашня там отирается, пройти не возможно одна пьянь и запах мочи.Участковому на все наплевать,главное бы приплачивали
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Нонка

38 минут назад
Видать один из прибежавших устроился барменом Цука -нехристь
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Протоукр

44 минуты назад
липчане, а правда ли что, эти пивнухи липецкие это замаскированные гей-клубы?
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Бармен

51 минуту назад
я же сказал в очередь сукины дети!а он без очереди полез
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BLOOD_JO

54 минуты назад
сварщик, Почему гей? Вёл себя наверное агрессивно.
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Остров побратим Сицилия

сегодня, 12:29
Вот это сервис !
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сварщик

сегодня, 12:28
BLOOD_JO, гей наверно!
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