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Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате
Авторов песни Toy, с которой израильская певица Netta (Нетта Барзилай) заняла первое место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", заподозрили в плагиате.
Организация считает, что авторы музыки для израильтянки позаимствовали ритмический рисунок из композиции Seven Nation Army известной американской команды The White Stripes, - пишет Росбалт.
Скандал может привести к тому, что Израилю будет отказано в праве принимать «Евровидение» в следующем году, информирует The Jerusalem Post.
Нетта Барзилай выиграла конкурс, который проводился в Португалии, с песней Toy («Игрушка»).