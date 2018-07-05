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Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате‍

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#Евровидение #плагиат
Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате‍

Авторов песни Toy, с которой израильская певица Netta (Нетта Барзилай) заняла первое место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", заподозрили в плагиате.

Победительницу конкурса «Евровидение-2018» исполнительницу из Израиля Netta уличили в краже песни. Претензии выразила Universal Music Group.

Организация считает, что авторы музыки для израильтянки позаимствовали ритмический рисунок из композиции Seven Nation Army известной американской команды The White Stripes, - пишет Росбалт.

Скандал может привести к тому, что Израилю будет отказано в праве принимать «Евровидение» в следующем году, информирует The Jerusalem Post.

Нетта Барзилай выиграла конкурс, который проводился в Португалии, с песней Toy («Игрушка»).
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#Евровидение #плагиат

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