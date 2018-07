Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате‍

Авторов песни Toy, с которой израильская певица Netta (Нетта Барзилай) заняла первое место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", заподозрили в плагиате.

Победительницу конкурса «Евровидение-2018» исполнительницу из Израиля Netta уличили в краже песни. Претензии выразила Universal Music Group.Организация считает, что авторы музыки для израильтянки позаимствовали ритмический рисунок из композиции Seven Nation Army известной американской команды The White Stripes, - пишет Росбалт Скандал может привести к тому, что Израилю будет отказано в праве принимать «Евровидение» в следующем году, информирует The Jerusalem Post.Нетта Барзилай выиграла конкурс, который проводился в Португалии, с песней Toy («Игрушка»).