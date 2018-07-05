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Экс-министр Украины посоветовал учить русский язык

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#Украина #Россия
Экс-министр Украины посоветовал учить русский язык

Жители Украины не должны недооценивать русский, поскольку "язык противника надо знать лучше".

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко посоветовал учить русский язык, поскольку «язык противника надо знать лучше».

«Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше», — заявил экс-чиновник в эфире телеканала NewsOne 4 июля.

Червоненко также выразил уверенность в том, что языки не должны быть «предметом политических разборов и пиара партий», они, напротив, «дают огромные бонусы и конкурентность в общении», - пишут Известия.

«Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский», — заключил бывший министр.

В конце февраля Конституционный суд на Украине признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики». Документ, действовавший с 2012 года, признавал за русским и другими языками нацменьшинств статус региональных в 13 украинских регионах, что фактически приравнивало их к государственному языку.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать данный закон утратившим силу. В середине того же года 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд страны дать оценку этому документу.
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#Украина #Россия

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