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Независимый топливный союз нашел «клевету» в отчете о недоливе бензина на АЗС
ФАР представила результаты своего исследования 4 июля. В выводах говорилось, что около 76% российских автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо при заправке автомобилей бензином.
По сведениям ФАР, 76% АЗС вели недобросовестный по отношению к клиентам бизнес. В среднем они недоливали порядка 5% оплаченного бензина. При этом эта цифра на некоторых заправках доходила до 19%.
Президент топливного союза Павел Баженов признал, что проблема недолива топлива действительно существует, но отметил, что она не настолько масштабная, "как пытаются показать представители ФАР".
"У регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание", – сказал он.
Союз предъявил ФАР претензии и к выборке исследования. Эксперты федерации мониторили ситуацию на 34 АЗС в 13 регионах. В НТЗ, в свою очередь, указали, что этого недостаточно, поскольку в стране порядка 25 тысяч заправок в 85 регионах.
Ошибку выборки исследования ФАР союз оценивает в 16,8%, поясняя, что обычно в статистическом исследовании он варьируется в районе двух-трех процентов.
Технология, по мнению союза, несовершенна, поскольку по ней бензин подают не в топливный бак, а в канистру в багажнике, и уже оттуда топливо переливают в мерное устройство. В НТЗ указывают, что из-за этого измерение неточное — часть бензина испаряется, к тому же возможны утечки при переливании.
"Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%", — говорится в сообщении.