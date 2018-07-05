Происшествия

сегодня, 10:29

Фигуранту уголовного дела о хищении сиротских денег предъявили обвинения

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#сироты
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Фигуранту уголовного дела о хищении сиротских денег предъявили обвинения

Следственный комитет приоткрыл завесу секретности вокруг уголовного дела по фактам хищения средств, выделявшихся из областного и федерального бюджетов для приобретения жилья выпускникам детских домов.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о махинациях при покупке жилых помещений для обращения в государственную собственность предъявлено обвинение директору областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда». Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, директор бюджетного учреждения умышленно вопреки интересам службы заключал государственные контракты на приобретение квартир в рамках реализации областной программы по завышенным ценам. Создавая преимущественные условия для победы в аукционах хорошо знакомому предпринимателю, обвиняемый приобретал жилые помещения без проведения экспертиз на соответствие санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям. Сумму ущерба, причиненного в результате действий чиновника региональному бюджету, еще предстоит установить.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и на рабочем месте проведены обыски, в ходе которых изъята аукционная, бухгалтерская документация и госконтракты на покупку более 50 квартир. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы, в том числе коллеги обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Итак, Следственный комитет приоткрыл завесу секретности вокруг уголовного дела по фактам хищения средств, выделявшихся из областного и федерального бюджетов для приобретения жилья выпускникам детских домов ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда».Речь идет о директоре организации Александре Сотникове. Более того, как стало известно GOROD48, сотрудниками правоохранительных органов проведены обыски по месту жительства и работы руководителей областного управления ЖКХ, курирующих программы приобретения жилья для сирот.
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#сироты
1

Комментарии (4)

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Ежу понятно

20 минут назад
Это все мелкая сошка. Надо сажать организаторов и бенифициаров, которые назначили этих людей для совершения мошеннических действий.
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Следственному комитету

38 минут назад
А теперь проведите проверку по каждой сироте и верните недополученное и объявите в СМИ о проделанной работе в рамках борьбы с коррупцией
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Лора

42 минуты назад
У свидетелей настолько масштабных обысков не делается. И на работе, и дома. Сомнительно...
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Горожанин

51 минуту назад
"Там пояснили, что господа Кущенко и Говорухин являются свидетелями и «о привлечении их к ответственности речи не идет»", - газета "Коммерсант". Учитесь писать статьи правдоподобно и полно - без утаивания ключевых деталей и очернения непричастных лиц.
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