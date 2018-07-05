сегодня, 10:29
Фигуранту уголовного дела о хищении сиротских денег предъявили обвинения
Следственный комитет приоткрыл завесу секретности вокруг уголовного дела по фактам хищения средств, выделявшихся из областного и федерального бюджетов для приобретения жилья выпускникам детских домов.
По версии следствия, директор бюджетного учреждения умышленно вопреки интересам службы заключал государственные контракты на приобретение квартир в рамках реализации областной программы по завышенным ценам. Создавая преимущественные условия для победы в аукционах хорошо знакомому предпринимателю, обвиняемый приобретал жилые помещения без проведения экспертиз на соответствие санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям. Сумму ущерба, причиненного в результате действий чиновника региональному бюджету, еще предстоит установить.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и на рабочем месте проведены обыски, в ходе которых изъята аукционная, бухгалтерская документация и госконтракты на покупку более 50 квартир. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы, в том числе коллеги обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Итак, Следственный комитет приоткрыл завесу секретности вокруг уголовного дела по фактам хищения средств, выделявшихся из областного и федерального бюджетов для приобретения жилья выпускникам детских домов ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда».Речь идет о директоре организации Александре Сотникове. Более того, как стало известно GOROD48, сотрудниками правоохранительных органов проведены обыски по месту жительства и работы руководителей областного управления ЖКХ, курирующих программы приобретения жилья для сирот.
Ежу понятно
Следственному комитету
Лора
Горожанин