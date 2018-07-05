«Роскосмос» решил не участвовать в авиасалоне «Фарнборо»‍

По данным СМИ, делегация от России посетит «Фарнборо-2018», который пройдет через две недели в Великобритании, но не будет представлять экспозицию компаний и корпораций.





Об этом сообщает



Напомним, в конце прошлого года стало известно, что организаторы авиасалона "Фарнборо" запретили нашей стране выставлять продукцию военного назначения. Организаторы отметили, что лишь следуют указаниям британской правительственной организации по контролю за экспортом. Госкорпорация "Роскосмос" не примет участия в авиасалоне "Фарнборо-2018". В этом году он пройдет с 16 по 22 июля в Великобритании.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.Напомним, в конце прошлого года стало известно, что организаторы авиасалона "Фарнборо" запретили нашей стране выставлять продукцию военного назначения. Организаторы отметили, что лишь следуют указаниям британской правительственной организации по контролю за экспортом.