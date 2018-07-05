сегодня, 10:30
«Роскосмос» решил не участвовать в авиасалоне «Фарнборо»
По данным СМИ, делегация от России посетит «Фарнборо-2018», который пройдет через две недели в Великобритании, но не будет представлять экспозицию компаний и корпораций.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что организаторы авиасалона "Фарнборо" запретили нашей стране выставлять продукцию военного назначения. Организаторы отметили, что лишь следуют указаниям британской правительственной организации по контролю за экспортом.