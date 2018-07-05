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«Роскосмос» решил не участвовать в авиасалоне «Фарнборо»‍

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#Роскосмос #Фарнборо
«Роскосмос» решил не участвовать в авиасалоне «Фарнборо»‍

По данным СМИ, делегация от России посетит «Фарнборо-2018», который пройдет через две недели в Великобритании, но не будет представлять экспозицию компаний и корпораций.

Госкорпорация "Роскосмос" не примет участия в авиасалоне "Фарнборо-2018". В этом году он пройдет с 16 по 22 июля в Великобритании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что организаторы авиасалона "Фарнборо" запретили нашей стране выставлять продукцию военного назначения. Организаторы отметили, что лишь следуют указаниям британской правительственной организации по контролю за экспортом.
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#Роскосмос #Фарнборо

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