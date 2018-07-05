Более 700 работников НЛМК наградят к Дню металлурга



Более 700 работников Новолипецкого комбината наградят накануне Дня металлурга государственными, отраслевыми, региональными городскими и корпоративными наградами. В течение всей предпраздничной недели награждения пройдут в цехах предприятия и завершатся 13 июля на торжественной церемонии в театре драмы имени Льва Толстого.



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, 26 работникам НЛМК вручат государственные награды - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный химик Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».



Награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации вручат 54 сотрудникам предприятия, еще 30 работников поощрят благодарностями и почетными грамотами администраций региона и Липецка. Все награжденные имеют многолетний трудовой стаж на комбинате. За время работы их поощряли отраслевыми и корпоративными наградами за высокие показатели трудовой деятельности, эффективную и безаварийную работу технологического оборудования.



Портрет разливщика стали конвертерного цеха №2 Ивана Пузикова разместят на обновленной Доске почета «Трудовая слава Липецка» в числе 15-ти лучших представителей разных профессий областного центра.



В 2017 году объем производства стали на комбинате достиг 13,2 млн тонн - максимального показателя за все годы работы предприятия, начиная с 1934 года. Выпуск стали при 100% загрузке сталеплавильных мощностей увеличился почти на 2% к уровню предыдущего года. За 6 месяцев текущего года на Новолипецком комбинате произвели более 6,5 млн тонн чугуна, около 6,6 млн тонн конвертерной стали и около 3 млн тонн листового проката.

