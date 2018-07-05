сегодня, 10:18
В Британии снова отравились «Новичком»
Специалисты предупредили, что нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время.
«Этим вечером мы получили результаты анализов из Портон-Дауна, которые показывают, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества „Новичок“», — говорится в сообщении руководителя контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.
Отравленных мужчину и женщину нашли 30 июня в бессознательном состоянии в частном здании на Магглтон-роуд в Эймсбери, в 10 милях от Солсбери, где в марте отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, - передает "Дождь".
Примерно в 10.15 утра в субботу скорую вызвали 44-летней женщине, которую позднее госпитализировали. Около 15.30 плохо себя почувствовал мужчина, который жил в том же здании, объяснили в полиции. Сначала правоохранительные органы сочли, что пара отравилась наркотиками. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии.
The Telegraph отмечает, что пострадавшие — это Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджис. Роули известен местным властям как героиновый наркоман. Однако через четыре дня после того, как Роули и Стерджис впали в кому, «стало известно, что они провели несколько часов рядом с местом, где отравили Скрипалей», пишет газета. Друг пары Сэм Гобсон рассказал газете, что у обоих пострадавших перед тем, как они впали в кому, были галлюцинации и пена у рта. По словам Гобсона, днем ранее он, а также Роули и Стерджис ездили в торговый центр Малтингс в Солсбери и проходили недалеко от скамейки, на которой Скрипалей в марте обнаружили в бессознательном состоянии.
При этом, по словам Басу, «нет свидетельств того, что мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, которые обрабатывали после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль».
Расследованием занимаются около 100 сотрудников контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.
Ответственность за покушение на Скрипалей Лондон возложил на Россию. По информации Лондона, «Новичок», который производили в СССР, нанесли на ручку двери дома Сергея Скрипаля в Солсбери. Москва причастность к атаке отрицает. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а ее отца — в середине мая.