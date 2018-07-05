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Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»

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#США #Россия
Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, недавно посетивший Россию, пригрозил ей возможными "драконовскими мерами" в случае ее вмешательства в ноябрьские выборы в Конгресс.

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, член делегации конгресса США, посетившей Россию, предупредил о возможных «драконовских мерах» в отношении Москвы.

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре (в промежуточные выборы в конгресс США), иного выхода не будет», — сказал сенатор в интервью газете «Коммерсант».

Кеннеди уклонился от прямого ответа, что означают эти «драконовские меры», сказав, что они будут зависеть от действий России.

Сенатор добавил, что хотел бы налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

Американская делегация находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Конгрессмены уже пригласили депутатов Госдумы посетить США с ответным визитом.

В феврале сообщалось, что многие американцы опасаются вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс. Согласно опросу, проведенному компанией Marist Poll, 41% респондентов оценили возможность вмешательства России в выборы в США как вероятную или очень вероятную. 53% американцев считают вмешательство Москвы невозможным.

США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки.
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#США #Россия

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