Липецкий светофор лишили одеяла

Ткань провисела на нем три дня.

Около 10 часов утра в четверг, 5 июля, дорожные рабочие сняли зеленое покрывало со светофора. Укутанный регулировщик стоял на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова. Судя по камерам наблюдения LipTube, специалистам стоило потрудиться, чтобы снять одеяло, им даже пришлось прыгать.Зеленое покрывало появилось на светофоре, регулирующем автомобильное движение, в начале недели. Фото «замерзшего» аппарата разошлось под соцсетям и насмешило пользователей: «Холодно ему стало, вот одеялком и прикрылся», «Светофор просто спрятался от всех!», «Интересно, кто умудрился его так повесить?».