Общество

сегодня, 10:02

Липецкий светофор лишили одеяла

2 1196
#светофор
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Липецкий светофор лишили одеяла

Ткань провисела на нем три дня.

Около 10 часов утра в четверг, 5 июля, дорожные рабочие сняли зеленое покрывало со светофора. Укутанный регулировщик стоял на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова. Судя по камерам наблюдения LipTube, специалистам стоило потрудиться, чтобы снять одеяло, им даже пришлось прыгать.

светофор.jpg

Зеленое покрывало появилось на светофоре, регулирующем автомобильное движение, в начале недели. Фото «замерзшего» аппарата разошлось под соцсетям и насмешило пользователей: «Холодно ему стало, вот одеялком и прикрылся», «Светофор просто спрятался от всех!», «Интересно, кто умудрился его так повесить?».


2 1196
#светофор
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Комментарии (2)

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Автоводитель

14 минут назад
на "кольце трубного" тоже полусбитый светофор стоит не понятно кому светит зеленым.
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Я

сегодня, 10:24
Прыгать пришлось? А что, лестницы и стремянки запретили?
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