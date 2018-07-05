Бывшую участницу Дома-2 нашли мертвой

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова найдена мертвой в ванне. О смерти 20-летней девушки рассказала в своем Instagram ее сестра Василиса Денисова. Она также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание.





Как пишет телеканал РЕН ТВ, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами. Известно, что накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов.



«Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала», — рассказала сестра погибшей.



Смерть экс-участницы «Дома-2» прокомментировал ее бывший возлюбленные на проекте Ярослав Чертков. По его словам, знакомые и друзья молодой девушки шокированы новостью и до сих пор не могут прийти в себя.



«Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия», — добавил молодой человек.



Еще одна экс-участница телепроекта «Дом‐2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой на территории элитного жилого комплекса 22 июня. Она выпала из окна своей квартиры на 19-м этаже. По информации СМИ, девушка страдала от неразделенной любви, а также боролась с алкогольной зависимостью. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова скончалась в среду в квартире приятеля Москве. О смерти 20-летней девушки сообщила ее сестра Василиса Денисова, - пишут "Известия" Как пишет телеканал РЕН ТВ, причиной смерти Лобановой могла стать передозировка неизвестными препаратами. Известно, что накануне ночью девушка отдыхала в одном из ночных клубов.«Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала», — рассказала сестра погибшей.Смерть экс-участницы «Дома-2» прокомментировал ее бывший возлюбленные на проекте Ярослав Чертков. По его словам, знакомые и друзья молодой девушки шокированы новостью и до сих пор не могут прийти в себя.«Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия», — добавил молодой человек.Еще одна экс-участница телепроекта «Дом‐2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой на территории элитного жилого комплекса 22 июня. Она выпала из окна своей квартиры на 19-м этаже. По информации СМИ, девушка страдала от неразделенной любви, а также боролась с алкогольной зависимостью.