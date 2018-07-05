Липчане решили организовать неформальную фанзону

Любители футбола из поселка ЛТЗ соберутся на берегу пруда

С недавних пор на 3-м участке ЛТЗ появилось место отдыха – местные активисты расчистили берега пруда , и сам водоем.

На берегу этого пруда, в ближайшую субботу, жители Тракторного решили сделать фанзону и вместе посмотреть матч сборных России и Хорватии. Но до этого в районе фанзоны пройдет субботник.

«Жители 3-го участка! Принято решение: 7-го июля, в субботу, на территории нашего пруда организуем фан-зону для желающих поболеть за нашу сборную. Исторический матч, независимо от исхода. Лишь бы не было дождя. Натянем между деревьями экран 250×200, подключим проектор, колонки, поставим импровизированные трибуны из брёвен! Приходите - вместе поболеем! Начало в 21.00. Верим в команду!

P.S. А в 10.00, как обычно, субботник...», сообщает активист и инициатор благоустройства территории Евгений Тихонов у себя на страничке "ВКонтакте".

Фото: vk.com