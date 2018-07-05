Водитель на внедорожнике наплевал на правила дорожного движения

Автомобилист пересек двойную сплошную.

На YouTube разметили видеозапись с грубым нарушением правил. Нарушитель попал в объектив видеорегистратора на перекрестке кольца Трубного завода в Липецке.



Сперва водитель внедорожника «Митсубиси» стоит в крайней левой полосы по направлению от Опытной станции. Уже тогда видно, что автомобилист метит налево. Загорается разрешающий сигнал светофора, и черная иномарка резво, через две сплошные полосы, уходит налево.





Нарушение было зафиксировано утром 4 июля. Водителю грозит административное наказание вплоть до лишения прав.