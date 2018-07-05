Общество
45 минут назад
Водитель на внедорожнике наплевал на правила дорожного движения
11 1213
Автомобилист пересек двойную сплошную.
На YouTube разметили видеозапись с грубым нарушением правил. Нарушитель попал в объектив видеорегистратора на перекрестке кольца Трубного завода в Липецке.
Сперва водитель внедорожника «Митсубиси» стоит в крайней левой полосы по направлению от Опытной станции. Уже тогда видно, что автомобилист метит налево. Загорается разрешающий сигнал светофора, и черная иномарка резво, через две сплошные полосы, уходит налево.
Нарушение было зафиксировано утром 4 июля. Водителю грозит административное наказание вплоть до лишения прав.
Сперва водитель внедорожника «Митсубиси» стоит в крайней левой полосы по направлению от Опытной станции. Уже тогда видно, что автомобилист метит налево. Загорается разрешающий сигнал светофора, и черная иномарка резво, через две сплошные полосы, уходит налево.
Нарушение было зафиксировано утром 4 июля. Водителю грозит административное наказание вплоть до лишения прав.
11 1213
Да уж
48
Вопрос
негодяй
Уу
Нарушитель
А на регистраторе
гостья
1111111
Он