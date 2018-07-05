Общество

45 минут назад

Водитель на внедорожнике наплевал на правила дорожного движения

11 1213
#нарушение ПДД
1
Водитель на внедорожнике наплевал на правила дорожного движения

Автомобилист пересек двойную сплошную.

На YouTube разметили видеозапись с грубым нарушением правил. Нарушитель попал в объектив видеорегистратора на перекрестке кольца Трубного завода в Липецке.

Сперва водитель внедорожника «Митсубиси» стоит в крайней левой полосы по направлению от Опытной станции. Уже тогда видно, что автомобилист метит налево. Загорается разрешающий сигнал светофора, и черная иномарка резво, через две сплошные полосы, уходит налево.


Нарушение было зафиксировано утром 4 июля. Водителю грозит административное наказание вплоть до лишения прав.
11 1213
#нарушение ПДД
1

Комментарии (11)

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Да уж

2 минуты назад
48, так еще и с собой невиновных прихватывают. А то начинается,кому он мешает,жаба душит... Что у людей в голове ,кроме как ей пожрать?
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48

5 минут назад
нехер так ездить, умные смотрю стали все а самое главное бесстрашные, только долго не живут такие....
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Вопрос

10 минут назад
А когда надо выкладывать,после того,как через неделю кого-нибудь зацепит или задавит?
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негодяй

10 минут назад
Все правильно сделал ! На таких нужно стучать и стучать ,времена изменились , люди отупели от вседозволенности ,сегодня две сплошные-завтра пьяный и ДТП с жертвами.
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Уу

10 минут назад
Тук тук тук стучит сердечко!
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Нарушитель

12 минут назад
Объявляем охоту на стукачей!
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А на регистраторе

19 минут назад
Верхняя строка К110ХО48 номер стукачка???
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гостья

29 минут назад
1111111, а ничего дальше то...вот когда кто нибудь пострадает от него, то может будет чего или может давайте каждый ездить так, как ему нравится и плевать на правила...побыстрее поможем пенсионному фонду...
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1111111

33 минуты назад
и дальше че?он же ни кому не помешал, можно подумать все такие правильные. А как бухой за рулем за всем наплевать
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Он

33 минуты назад
Ну молодцы,насрали в карман водителю
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