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В Липецкой области «ВАЗ» попал под грузовой состав
Пострадали два человека.
4 июля около 22:54 на нерегулируемом железнодорожном переезде станции "Дон"в Задонском районе столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой состав.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С травмами их госпитализировали в областную клиническую больницу.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте столкновения работали спасатели. На время устранения последствий аварии было задержано движение нескольких поездов:
- № 237 пассажирский «Анапа- Москва», на 40 мин;
- № 1581 грузовой состав, на 45 мин;
- № 2934 грузовой состав, на 50 мин.
К полуночи движение восстановили в полном объеме