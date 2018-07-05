В Липецкой области «ВАЗ» попал под грузовой состав

Пострадали два человека.

4 июля около 22:54 на нерегулируемом железнодорожном переезде станции "Дон"в Задонском районе столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107» и грузовой состав.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. С травмами их госпитализировали в областную клиническую больницу.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте столкновения работали спасатели. На время устранения последствий аварии было задержано движение нескольких поездов:

- № 237 пассажирский «Анапа- Москва», на 40 мин;

- № 1581 грузовой состав, на 45 мин;

- № 2934 грузовой состав, на 50 мин.

К полуночи движение восстановили в полном объеме