Происшествия

сегодня, 08:28

Пропавшую девочку нашли

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#пропавшие без вести
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Пропавшую девочку нашли

Ребенок заснул в подъезде.

Пропавшую накануне в Липецке 11-летнюю девочку нашли. Поиски продолжавшиеся весь вчерашний вечер и всю ночь закончились сегодня утром - ребенка наши в  спящим в подъезде. Оказалось, что школьница поссорилась с родными и решила показать самостоятельность, уйдя из дома.

Напомним, что 11-летняя девочка ушла их дома в 9 микрорайоне Липецка 4 июля и с тех пор ее местонахождении ничего не было известно.
2478
#пропавшие без вести
2

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