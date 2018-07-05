Происшествия
сегодня, 08:28
Пропавшую девочку нашли
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Ребенок заснул в подъезде.
Пропавшую накануне в Липецке 11-летнюю девочку нашли. Поиски продолжавшиеся весь вчерашний вечер и всю ночь закончились сегодня утром - ребенка наши в спящим в подъезде. Оказалось, что школьница поссорилась с родными и решила показать самостоятельность, уйдя из дома.
Напомним, что 11-летняя девочка ушла их дома в 9 микрорайоне Липецка 4 июля и с тех пор ее местонахождении ничего не было известно.
Напомним, что 11-летняя девочка ушла их дома в 9 микрорайоне Липецка 4 июля и с тех пор ее местонахождении ничего не было известно.
2478
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