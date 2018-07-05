Школу нового поколения откроют в Липецке в День города

Школа в микрорайоне «Елецкий» станет одним из подарков липчанам ко Дню города. Её торжественно откроют 13 июля в рамках празднования 315-летия областного центра. В профильном департаменте мэрии отмечают: учреждение будет соответствовать последним требованиям федерального образовательного стандарта.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рассчитанная на 800 учащихся школа уже укомплектована. Как сообщила директор Светлана Борискина, с 1 сентября здесь начнут работать шесть первых классов, по четыре вторых и третьих, два четвёртых, три пятых, по два шестых, седьмых и восьмых, а также один десятый. Образовательный процесс будут вести с учётом способностей и потребностей школьников – для каждого разработают индивидуальный учебный план, чтобы, переходя в 10-й класс, ребята смогли определиться с выбором дальнейшего профессионального пути. Профилей будет пять: физико-математический (в том числе подготовка кадров для Новолипецкого металлургического комбината), инженерно-строительный (по социальному заказу города и региона), информационно-коммуникационный, социально-гуманитарный и гуманитарно-правовой.



Уроки будут вести в одну смену – первую. Остальное время, согласно федеральному государственному стандарту, отведут под внеурочную деятельность и дополнительное образование. Реализовать эти направления в стенах одного учебного учреждения позволяет инфраструктура. Все классы оборудованы по последнему слову техники – в каждом автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, МФУ, документ-камера и интерактивная панель. В кабинетах математики, биологии и экологии установлены лаборатории, географии – метеостанция. Есть мобильные и лингафонные классы, а также изостудия и современный актовый зал, оснащённый интерактивной трибуной.

Созданы прекрасные условия для физического развития детей и их приобщения к здоровому образу жизни. В школе собственный физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажёрные, спортивные и хореографический залы. Есть бассейн с двумя чашами – «лягушатником» для занятий младших школьников и курсов «Мать и дитя» и большой (6 дорожек по 25 метров) для старшеклассников и проведения соревнований. Кстати, заниматься в бассейне могут и жители близлежащих районов.

Инклюзия – равные возможности для образования разных детей – ещё одно из современных требований, которое также будет реализовано в стенах новой школы. Здесь откроется ресурсный класс, в котором будут учиться восемь детей с расстройствами аутистического спектра. Специалисты для работы с ними - учитель начальных классов, педагог-психолог и персональные наставники – тьюторы – уже прошли необходимую подготовку. Созданы условия и для детей с другими ограничениями здоровья – есть подъёмники, лифт, пандус для въезда в физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованные по стандартам санузлы и раздевалки.

Двери для учеников образовательное учреждение распахнёт 1 сентября. Однако физкультурно-оздоровительный комплекс уже работает. По поручению главы города Сергея Иванова бассейн открыли для всех желающих в начале лета. За это время его посетило около 500 липчан, многие из них стали постоянными клиентами.