Общество

сегодня, 21:06

Юные липецкие изобретатели хотят удивить Илона Маска

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#робототехника #
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Юные липецкие изобретатели хотят удивить Илона Маска

Если их работа не удивит Роскосмос

На площадке Университета Иннополис прошла Всероссийская Робототехническая Олимпиада. В ней соревновались 500 участников из 50 регионов России по 14 категориям, две из которых нацелены на создание творческих проектов, сообщает Rusbase.

Победителями номинации «Творческий» стали юные липецкие изобретатели Семен Ларин, Екатерина Бабкина смастерившие автоматизированный модуль фермы для МКС.

Семен и Екатерина предложили отправлять в космос не готовые продукты, а вакуумные теплицы, чтобы космонавты сами выращивали овощи на станции. «Недавно на МКС прилетел транспортный корабль с 2 300 кг свежего груза. Стоимость этого запуска составила 500 миллионов долларов, таким образом 1 кг картофеля вышел в цене по 10 тысяч долларов. Благодаря нашему модулю, стоимость запуска уменьшится в 4 раза», — утверждает Семен Ларин.

На данном этапе проект рассчитан на растения, которым не требуется опыление. Но это не помешало разработчикам замахнуться на реальную космическую отрасль и отправить предложение о сотрудничестве в «Роскосмос»: «Пока нам ничего не ответили. И если мы так и не получим ответа, или он будет отрицательным, то следующее предложение отправим Илону Маску», — добавил юный робототехник.

Фото: rb.ru

3 343
#робототехника #
1

Комментарии (3)

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:-)

54 минуты назад
...или меры по борьбе с колорадским жуком
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Ксюша

сегодня, 21:32
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию! Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут)) Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍! Заходи >>> 18pop.ru
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Elon Musk

сегодня, 21:21
ну а ч0..вам удалось, удивлён! можно сказать вшоке.о_О думаю, астронавты уже составляют график чистки картофеля..
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