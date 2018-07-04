сегодня, 21:06
Юные липецкие изобретатели хотят удивить Илона Маска
Если их работа не удивит Роскосмос
На площадке Университета Иннополис прошла Всероссийская Робототехническая Олимпиада. В ней соревновались 500 участников из 50 регионов России по 14 категориям, две из которых нацелены на создание творческих проектов, сообщает Rusbase.
Победителями номинации «Творческий» стали юные липецкие изобретатели Семен Ларин, Екатерина Бабкина смастерившие автоматизированный модуль фермы для МКС.
Семен и Екатерина предложили отправлять в космос не готовые продукты, а вакуумные теплицы, чтобы космонавты сами выращивали овощи на станции. «Недавно на МКС прилетел транспортный корабль с 2 300 кг свежего груза. Стоимость этого запуска составила 500 миллионов долларов, таким образом 1 кг картофеля вышел в цене по 10 тысяч долларов. Благодаря нашему модулю, стоимость запуска уменьшится в 4 раза», — утверждает Семен Ларин.
На данном этапе проект рассчитан на растения, которым не требуется опыление. Но это не помешало разработчикам замахнуться на реальную космическую отрасль и отправить предложение о сотрудничестве в «Роскосмос»: «Пока нам ничего не ответили. И если мы так и не получим ответа, или он будет отрицательным, то следующее предложение отправим Илону Маску», — добавил юный робототехник.
Фото: rb.ru
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