Юные липецкие изобретатели хотят удивить Илона Маска

Если их работа не удивит Роскосмос

На площадке Университета Иннополис прошла Всероссийская Робототехническая Олимпиада. В ней соревновались 500 участников из 50 регионов России по 14 категориям, две из которых нацелены на создание творческих проектов, сообщает Rusbase .

Победителями номинации «Творческий» стали юные липецкие изобретатели Семен Ларин, Екатерина Бабкина смастерившие автоматизированный модуль фермы для МКС.

Семен и Екатерина предложили отправлять в космос не готовые продукты, а вакуумные теплицы, чтобы космонавты сами выращивали овощи на станции. «Недавно на МКС прилетел транспортный корабль с 2 300 кг свежего груза. Стоимость этого запуска составила 500 миллионов долларов, таким образом 1 кг картофеля вышел в цене по 10 тысяч долларов. Благодаря нашему модулю, стоимость запуска уменьшится в 4 раза», — утверждает Семен Ларин.

На данном этапе проект рассчитан на растения, которым не требуется опыление. Но это не помешало разработчикам замахнуться на реальную космическую отрасль и отправить предложение о сотрудничестве в «Роскосмос»: «Пока нам ничего не ответили. И если мы так и не получим ответа, или он будет отрицательным, то следующее предложение отправим Илону Маску», — добавил юный робототехник.

Фото: rb.ru