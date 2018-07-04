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Липецкая вечЁрка: обыски у чиновников, желтые реки и мзда за забвение
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 4 июля.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались деталями предложения забыть о смерти отца за 200 000 рублей. «Дочь погибшего на трассе липчанина (мужчина летом предпочитал жить на дачах) почти ежедневно перебирает эти бумаги и не находит там логики: эксперты сделали поспешные выводы о том, что пешеход был сам виноват в своей гибели».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет желтой воды на тротуарах улицы Зегеля. На место возможной коммунальной аварии выехали специалисты ЛГЭК и «Квадры».
Множество мнений собрала новость про начало рассмотрения в суде дела об убийстве девушки и ее ребенка. Эта история прошлой осенью шокировала Липецк. 28 октября прошлого года обвиняемая, нанесла ей множественные ранения кухонным ножом, от которых потерпевшая скончалась. После этого она расправилась с трёхлетней дочерью подруги, похитила из квартиры имущество и личные документы хозяев квартиры и скрылась с места происшествия.
Между тем немалый интерес у липчан вызвало известие о том, как в театре произошла трагикомедия. Но представления в репертуаре не было: это общественность встала на защиту уволенного режиссера.