51 минуту назад
Двое погибли при столкновении грузовика и поезда в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом. Грузовик выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. Машинист попытался затормозить, но не успел.
"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - рассказал собеседник.
По его словам, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.
"Пара колесная локомотива сошла с рельсов, пассажиры поезда не пострадали, помощник машиниста и водитель "КамАЗа" погибли, машинист пострадал", - сказал собеседник.
В правоохранительных органах региона уточнили, что авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. "Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск", - уточнили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, "по одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде".
Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после инцидента.
Двум пассажирам поезда оказана помощь. "Двум пассажирам медицинская помощь оказана амбулаторно, медицинские работники продолжают осматривать других пассажиров поезда", - сообщили в территориальной медицине катастроф.
Главный специалист по связям с общественностью администрации Азовского района Ростовской области Андрей Соловьев отметил, что пассажирам поезда подвозят воду и продукты.
"Организован подвоз питьевой воды и продуктов питания для пассажиров. Дело в том, что у нас территория - она подвержена природным катаклизмам, таким как паводок, и таким как сильный ветер - у нас это часто бывает. В связи с этим у нас на многих территориях есть точки для временного размещения, где есть набор необходимых медикаментов, продуктов питания, консервов, вода питьевая - все для того, чтобы удар стихии пережить. Поэтому скорее всего начали использовать с близлежащих территорий существующие наши ресурсы, чтобы оказать помощь пассажирам", - сказал он.
Соловьев также добавил, что задержка в движении поездов составит около двух часов.
"Задержка движения - примерно на два часа по ветке железнодорожной. <…> ЧП случилось около 16 часов, и вышел тепловоз, чтобы оттащить поврежденный тепловоз", - сказал он.
Собеседник добавил, что столкновение "КамАЗа" и поезда произошло на нерегулируемом переезде.
"В районе хутора Еремеевка "КамАЗ", груженый зерном, выехал на железнодорожный переезд нерегулируемый, то есть на нем (на переезде) нет подъемных барьеров, шлагбаумов, просто мигает красный фонарь семафора, когда идет поезд. По предварительным оценкам, водитель начал движение после того, как поезд уже прошел, но сигнал семафора еще продолжал гореть красным. Водитель подумал, вероятно, что семафор сейчас должен выключиться, потому что проезд прошел. На самом деле шел еще один состав, встречный", - сказал он.
По словам Соловьева, "КамАЗ", водитель которого погиб, судя по номерам зарегистрирован в Краснодарском крае.
Задержка в движении поездов составит не менее двух часов.