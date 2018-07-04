Как решаются проблемы обманутых дольщиков Липецкой области?

Какие варианты уже проработаны с участием региональных, местных властей и самих застройщиков?

Где будут построены новые школы и детские сады уже в этом году? Об этом говорим в программе "Точка зрения" с начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области - Андреем Шорстовым.