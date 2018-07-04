Общество

сегодня, 17:48

Как решаются проблемы обманутых дольщиков Липецкой области?

641
#дольщики #Точка зрения
5
Как решаются проблемы обманутых дольщиков Липецкой области?

Какие варианты уже проработаны с участием региональных, местных властей и самих застройщиков?

Где будут построены новые школы и детские сады уже в этом году? Об этом говорим в программе "Точка зрения" с начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области - Андреем Шорстовым.
641
#дольщики #Точка зрения
5

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