Погода в Липецке

сегодня, 17:40

Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

1 519
#похолодание
2
Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для июля погода, местами не исключены местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, 6 и 7 июля - грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла. 

День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.

1 519
#похолодание
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

как то так

сегодня, 17:44
фото красивого города)
ответить

Еще в рубрике

Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме
#похолодание
9
Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

вчера, 16:39

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +27
В Липецкой области небольшие дожди и до +27

02.07.2018 13:31

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +33
#гроза #дождь
5
В Липецкой области дожди и до +33

30.06.2018 16:16

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди с грозами
#гроза #ветер
23
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди с грозами

29.06.2018 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +32
#жара
В Липецкой области сухо и до +32

28.06.2018 14:51

Погода в Липецке
В Липецкой области до +30
#жара
5
В Липецкой области до +30

27.06.2018 15:46

Погода в Липецке