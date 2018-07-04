Атлантический циклон вернет погоду в Липецкой области к климатической норме

В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для июля погода, местами не исключены местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, 6 и 7 июля - грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.



День 5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.



