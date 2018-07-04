Происшествия
45 минут назад
В домах крупных липецких чиновников прошли обыски
16 1979
Оперативникам удалось найти подтверждение крупных хищений.
Как стало известно GOROD48, сегодня сотрудниками правоохранительных органов проведены обыски по месту жительства и работы начальника областного управления ЖКХ Валентина Кущенко и его заместителя Олега Говорухина.
Из близких к следствию источников стало известно, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, арестованного в начале июня. Как уже сообщал GOROD48, возглавляемое им ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот (сегодня же прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот - на каждой квартире чиновники наваривали до полумиллиона рублей).
По информации источников GOROD48, в ходе следственных действий изъяты документальные материалы, подтверждающие причастность должностных лиц областного управления ЖКХ к хищению денежных средств. Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении данных чиновников.
В управлении ЖКХ Липецкой области информацию об обысках и найденных документах категорически отрицают.
Из близких к следствию источников стало известно, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, арестованного в начале июня. Как уже сообщал GOROD48, возглавляемое им ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот (сегодня же прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот - на каждой квартире чиновники наваривали до полумиллиона рублей).
По информации источников GOROD48, в ходе следственных действий изъяты документальные материалы, подтверждающие причастность должностных лиц областного управления ЖКХ к хищению денежных средств. Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении данных чиновников.
В управлении ЖКХ Липецкой области информацию об обысках и найденных документах категорически отрицают.
16 1979
Царь Владимир-Безсменный
Владимир
Гость
Конан
Коммунист
будет как всегда
Сталин
тиски сжимаются, удавка затягивается,все ближ
Владимир
маша