Происшествия

45 минут назад

В домах крупных липецких чиновников прошли обыски

16 1979
#коррупция
4
В домах крупных липецких чиновников прошли обыски

Оперативникам удалось найти подтверждение крупных хищений.

Как стало известно GOROD48, сегодня сотрудниками правоохранительных органов проведены обыски по месту жительства и работы начальника областного управления ЖКХ Валентина Кущенко и его заместителя Олега Говорухина.

Из близких к следствию источников стало известно, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела в отношении директора ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» Александра Сотникова, арестованного в начале июня. Как уже сообщал GOROD48, возглавляемое им ведомство занималось приобретением жилья для детей-сирот (сегодня же прокурор области Константин Кожевников сообщил GOROD48, что Александр Сотников проходит подозреваемым по уголовному делу о хищении средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на строительство и приобретение жилья для детей-сирот - на каждой квартире чиновники наваривали до полумиллиона рублей).

По информации источников GOROD48, в ходе следственных действий изъяты документальные материалы, подтверждающие причастность должностных лиц областного управления ЖКХ к хищению денежных средств. Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении данных чиновников.

В управлении ЖКХ Липецкой области информацию об обысках и найденных документах категорически отрицают.
16 1979
#коррупция
4

Комментарии (16)

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Как гость
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Царь Владимир-Безсменный

6 минут назад
Маша, ох и дура же ты, Маша!!!
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Владимир

7 минут назад
ТВАРИ КОНЧЕННЫЕ !
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Гость

7 минут назад
Многовато чиновников отправляется за решетку. Что то замутилось в королевстве липецком. Пора основательную дезинфекцию проводить.
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Конан

7 минут назад
Эй,Кущ,посмотри на меня,делай как я, делай как я.
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Коммунист

8 минут назад
Хана ворюгам, главное что бы в Израиль не успели смыться
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будет как всегда

10 минут назад
поругают и отпустят в итоге...
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Сталин

11 минут назад
Мои распоряжения в ход пошли, всех посажу!!!
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тиски сжимаются, удавка затягивается,все ближ

11 минут назад
Олежка - беги в дагестан,
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Владимир

13 минут назад
Был на приёме в Усмани,ответ ни о чём,впечатление никакое.
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маша

14 минут назад
Сотрудники, правоохранители, дорогие вы наши, сработайте пожалуйста!!!!! Начинайте уже посадки делать!!! Мы ждем, когда и в нашем регионе порядок будут наводить!!!!! Коррупционеров, и воров когда будут сажать?!!!!
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