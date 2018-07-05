Общество

48 минут назад

С владельцев нежилых помещений на первых этажах многоэтажек взыщут более 22 миллионов рублей

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#ФКР
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С владельцев нежилых помещений на первых этажах многоэтажек взыщут более 22 миллионов рублей

В соответствии с действующими нормами Жилищного кодекса РФ, собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, наравне с собственниками квартир уплачивают взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Нежилые помещения — это, в основном, помещения, расположенные на 1-ых этажах, в которых располагаются магазины, аптеки, кафе и другие коммерческие предприятия.

«Так как нежилые помещения зачастую имеют большие площади, их вклад в фонд капитального ремонта дома существенный, поэтому в интересах всех собственников дома, фонд ведет активную работу по взысканию задолженности с владельцев нежилых помещений»- пояснил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области Антон Истомин.

По состоянию на 01.07.2018 года всего подано судебных исков на 1012 собственников нежилых помещений на общую сумму 22 млн. рублей, при этом с 397 собственников уже взыскана задолженность в размере 9 млн. рублей, 196 судебных дел на общую сумму 7 млн. руб. переданы в службу судебных приставов, остальные дела находятся в процессе судебного производства.

Напомним, что в дополнение к основной сумме задолженности должник уплачивает пени и судебные издержки, расходы, связанные с принудительным взысканием суммы долга службой судебных приставов.

"PR"

690
#ФКР
1

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