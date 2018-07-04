Спорт

сегодня, 16:09

За десять дней до открытия стадион «Металлург» выглядит так, словно до него 10 лет (ФОТО)

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#Стадион #"Металлург" #реконструкция #открытие.
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За десять дней до открытия стадион «Металлург» выглядит так, словно до него 10 лет (ФОТО)

На стадионе перережут красную ленточку, проведут игру ветеранов и... сразу закроют доделывать.

Официальное открытие стадиона «Металлург» в Липецке назначили на «пятницу 13-е» - 13 июля.

Самое любопытное, что сразу после торжественной церемонии, перерезания красной ленточки, пробегов вдоль трибун с файерами и матча ветеранов футбола … спортивную арену вновь закроют и будут доделывать чуть ли не до конца года. Сложно объяснить, кому потребовалось срочно провести церемонию на следующей неделе. Вероятно, мэрия хочет ко Дню города открыть хоть что-то, раз не получилось с другими объектами – например, с благоустроенным участком Каменного лога.

Сегодня мы побывали на стадионе и убедились, что церемония открытия, видимо, пройдет в обстановке сродни той, когда вы уже пригласили гостей в свою квартиру на новоселье, а бригада рабочих еще продолжает шпаклевать стены, рискуя заехать раствором в ваш праздничный бокал шампанского.

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Через эти ворота собираются пускать людей на стадион?

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Так выглядит входная группа со стороны служебного входа. Песок, бордюры и полная неизвестность, успеют ли бросить асфальт к 13-му числу. А если и успеют, то какого качества выйдет этот важнейший пятачок, куда перед футбольными матчами приезжают официальные лица и автобусы с командами?

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Внутри не лучше. Непонятно, какое чудо надо явить, чтобы установить все пластиковые сидения на самой большой Восточной трибуне, где еще не наварили даже основание для кресел.

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Или же «Восток» в открытии задействован не будет? В тех же местах, где сидения уже стоят, продолжаются так называемые «доделки».

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Не увидят зрители во время церемонии и обещанного современного табло – его не успеют не только смонтировать, но даже привезти в Липецк.

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О качестве футбольного поля лишний раз говорить не будем. Оно оставляет желать лучшего.

Забавно, что само открытие 13 июня назначено на 16 часов. Пятница, конечно, «короткий день», но большинство липчан все равно в это время будут еще на работе. Впрочем, судя по всему, зрительская массовость – вовсе не то, что требуется от торжественной церемонии. Ведь не случайно на трибуны будут пускать людей не по билетам, а по пригласительным, которые распространят среди муниципальных предприятий. А те обеспечат требуемую явку и праздничное настроение.

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#Стадион #"Металлург" #реконструкция #открытие.
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Комментарии (9)

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в СПБ

13 минут назад
пока 40 мильярдов не "освоили" стадион не сдали, отстаем что-то...непорядочек...
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Макс

28 минут назад
rukalip, а у меня выходные считаются по особому приннципу
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Пипецк

32 минуты назад
Хоть само поле дешевой плиткой не залепили и то достижение :) А "Пятница 13" как раз подходит к стадиону :)
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Красную ленточку

48 минут назад
повязать придуркам на нолову, впятницу, 13
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Шустрик

50 минут назад
И бордюры по периметру поля установить.
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skrip

сегодня, 16:50
закатать поле асфальтом и все дела
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777

сегодня, 16:45
Спасибо за статью! Всё это очень печально, но можно уже ввести такой термин "по липецки"! Куда не глянь, один бардак, жкх, транспорт, спорт и т.д.
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rukalip

сегодня, 16:29
Макс, Как вы это делаете? 13-4=12 полных дней???
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Макс

сегодня, 16:26
Ну ещё впереди полных 12 дней! Должны красоту навести.
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