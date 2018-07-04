За десять дней до открытия стадион «Металлург» выглядит так, словно до него 10 лет (ФОТО)

На стадионе перережут красную ленточку, проведут игру ветеранов и... сразу закроют доделывать.

Официальное открытие стадиона «Металлург» в Липецке назначили на «пятницу 13-е» - 13 июля.

Самое любопытное, что сразу после торжественной церемонии, перерезания красной ленточки, пробегов вдоль трибун с файерами и матча ветеранов футбола … спортивную арену вновь закроют и будут доделывать чуть ли не до конца года. Сложно объяснить, кому потребовалось срочно провести церемонию на следующей неделе. Вероятно, мэрия хочет ко Дню города открыть хоть что-то, раз не получилось с другими объектами – например, с благоустроенным участком Каменного лога.

Сегодня мы побывали на стадионе и убедились, что церемония открытия, видимо, пройдет в обстановке сродни той, когда вы уже пригласили гостей в свою квартиру на новоселье, а бригада рабочих еще продолжает шпаклевать стены, рискуя заехать раствором в ваш праздничный бокал шампанского.





Через эти ворота собираются пускать людей на стадион?





Так выглядит входная группа со стороны служебного входа. Песок, бордюры и полная неизвестность, успеют ли бросить асфальт к 13-му числу. А если и успеют, то какого качества выйдет этот важнейший пятачок, куда перед футбольными матчами приезжают официальные лица и автобусы с командами?







Внутри не лучше. Непонятно, какое чудо надо явить, чтобы установить все пластиковые сидения на самой большой Восточной трибуне, где еще не наварили даже основание для кресел.





Или же «Восток» в открытии задействован не будет? В тех же местах, где сидения уже стоят, продолжаются так называемые «доделки».





Не увидят зрители во время церемонии и обещанного современного табло – его не успеют не только смонтировать, но даже привезти в Липецк.







О качестве футбольного поля лишний раз говорить не будем. Оно оставляет желать лучшего.

Забавно, что само открытие 13 июня назначено на 16 часов. Пятница, конечно, «короткий день», но большинство липчан все равно в это время будут еще на работе. Впрочем, судя по всему, зрительская массовость – вовсе не то, что требуется от торжественной церемонии. Ведь не случайно на трибуны будут пускать людей не по билетам, а по пригласительным, которые распространят среди муниципальных предприятий. А те обеспечат требуемую явку и праздничное настроение.





