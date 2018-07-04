Проект реконструкции аэропорта «Липецк» отправят в Росавиацию

После завершения удлинения ВПП здесь смогут садиться грузовые Ил-76.

В ходе совещания в управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области состоялось обсуждение проекта продолжения реконструкции аэропорта «Липецк». В ближайшее время он будет представлен на утверждение в «Росавиацию», сообщает региональное управление земельных и имущественных отношений.



На согласование был представлен проект планировки, согласно которому взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена на 457 метров. Участники совещания обсудили меры, необходимые для предоставления дополнительных земель в собственность аэропорта.



Всего же, для приема не только многоместных пассажирских судов, но и грузовых самолетов типа Ил-76 без ограничений, длина взлетно-посадочной полосы будет увеличена до 2800 метров. Ежегодно Липецкий аэропорт увеличивает пассажиропоток. Только в 2017-м перевезено более 60 тысяч человек. Обновление воздушной гавани позволит расширить географию пассажирских перевозок, считают в региональной администрации.