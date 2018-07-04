Общество

56 минут назад

Проект реконструкции аэропорта «Липецк» отправят в Росавиацию

7 401
#аэропорт #ВПП
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Проект реконструкции аэропорта «Липецк» отправят в Росавиацию

После завершения удлинения ВПП здесь смогут садиться грузовые Ил-76.

В ходе совещания в управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области состоялось обсуждение проекта продолжения реконструкции аэропорта «Липецк». В ближайшее время он будет представлен на утверждение в «Росавиацию», сообщает региональное управление земельных и имущественных отношений.

На согласование был представлен проект планировки, согласно которому взлетно-посадочная полоса аэропорта будет увеличена на 457 метров. Участники совещания обсудили меры, необходимые для предоставления дополнительных земель в собственность аэропорта.

Всего же, для приема не только многоместных пассажирских судов, но и грузовых самолетов типа Ил-76 без ограничений, длина взлетно-посадочной полосы будет увеличена до 2800 метров. Ежегодно Липецкий аэропорт увеличивает пассажиропоток. Только в 2017-м перевезено более 60 тысяч человек. Обновление воздушной гавани позволит расширить географию пассажирских перевозок, считают в региональной администрации.
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#аэропорт #ВПП
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Комментарии (7)

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Нью- Васюки

2 минуты назад
Интересная новость. Вопрос один - зачем и для чего в Липе станут садиться Ил-76? Они сюда будут бордюры возить, которые администрация станет закупать в Арабских Эмиратах? А отсюда что они повезут? Тару с завода Бекард из экономзоны? Кто из этой нищей деревни полетит в Европу или в Америку, если денег нет даже на проезд в автобусе? Этот проект - зарывание денег в землю с разворовыванием их в период строительства. Ничего глупее придумать нельзя!
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Гость

7 минут назад
Каждый год говорят что проводят реконструкцию аэропорта. Но количество рейсов не прибавляется. Что то тут не чисто. Не пора ли начинать проверять куда утекают средства. А то еще 10 лет реконструкция будет.
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Божко

25 минут назад
порву ! я первый на рейс Липецк-Сидней!
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ALEX

31 минуту назад
Кому он нужен в этом тухлом пипецке!
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Прохожий

38 минут назад
очередной распил бабла под предлогом реконструкции готовится...
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я

39 минут назад
Кого собираются грузовыми ИЛ-76 перевозить?
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Липчанин

46 минут назад
епрст, так его же только модернизировали?! год наверное стоял...
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