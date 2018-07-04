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сегодня, 14:46

Автоколонна не прошла проверку на безопасность

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#безопасность
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Автоколонна не прошла проверку на безопасность

Эксперты Ростехнадзора посетили Елец.

Сотрудники отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и взрывопожароопасными объектами по Липецкой области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели плановую выездную проверку ЕМУП «Автоколонна №1499».

Как сообщает Ростехнадзор, в ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований промышленной безопасности: отсутствие сигнализаторов загазованности в здании теплогенераторной предприятия, низкий уровень организации и осуществления производственного контроля.

За совершенные правонарушения назначено наказание в виде приостановления деятельности теплогенераторной, входящей в состав опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ЕМУП «Автоколонна №1499», на срок 60 суток (по ч. 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
622
#безопасность
1

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