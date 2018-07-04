После записи в Твиттере рейтинг липецкого губернатора обрушился

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило июньский рейтинг влияния российских губернаторов.

Как сообщает АПЭК, среди ключевых факторов, повлиявших на позиции губернаторов в июне 2018 года, можно отметить «Прямую линию» с Владимиром Путиным, проведение Чемпионата мира по футболу, официальный старт региональных избирательных кампаний, а также местные социальные и внутриэлитные конфликты.

Укрепляют позиции в рейтинге руководители большинства регионов-хозяев мундиаля: глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 4-го на 3-е место), врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (с 14-го на 11-е место), губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 15-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 31-го на 28-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 55-го на 53-е место). При этом серьезно теряет влияние глава Липецкой области Олег Королев (с 51-го на 66-е место) – очевидно, после вызвавшего негативный резонанс поста в Twitter, в котором он связал поражение ФРГ на чемпионате с ответственностью этой страны за развязывание двух мировых войн.