Общество

сегодня, 14:24

На открытие обновленного «Металлурга» собирают волонтеров

4 548
#волонтеры #День города
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На открытие обновленного «Металлурга» собирают волонтеров

Презентация итогов ремонта запланирована на пятницу,13-ое.

Управление молодежной политики Липецкой области занялось поиском волонтеров. Помощь добровольцев необходима 13 июля на презентации итогов реконструкции главного стадиона региона - «Металлург».

Планируется набор сотни волонтеров. Они будут заняты на стадионе с 15 до 18 часов. Ассистенты требуются на шествие флагоносцев. Требования к добровольцам: возможность находиться на мероприятии все время и обязательная форма одежды - белый верх, темный низ. Оставить заявку можно здесь.

В рамках торжественного открытия реконструированного стадиона «Металлург» состоится торжественное шествие флагоносцев, после чего пройдет товарищеский матч по футболу ветеранов ФК «Металлург» и ветеранов – звезд советского и российского футбола.
4 548
#волонтеры #День города
1

Комментарии (4)

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Я

10 минут назад
Пошли в опу, в опу пошли
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Впереди планеты всей

16 минут назад
Гениально. Единственный объект по всей стране, который не успели сдать к ЧМ. Фан-зона, которая построится когда снег выпадет. Обещания, что на матч-открытие стадиона приедет команда из Сербии. А теперь ещё и просто так придите помогите, ещё и денег принесите. Вот пускай внуки звёзд металлурга и придут. Грё6анный позор страны.
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Хочу оставить заявку

сегодня, 14:40
Сайт блокирует ссылку на мою почту. Вот пишу по другому maximuslipetsk @ яндекс.ru
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Хочу оставить заявку

сегодня, 14:38
Хочу оставить заявку на волонтёрство! Вот мой адрес * .ru , напишите мне. Возможно в статье ошибка и она должна содержать ссылку на запись, но таковой не имеется!
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