На открытие обновленного «Металлурга» собирают волонтеров

Презентация итогов ремонта запланирована на пятницу,13-ое.

Управление молодежной политики Липецкой области занялось поиском волонтеров. Помощь добровольцев необходима 13 июля на презентации итогов реконструкции главного стадиона региона - «Металлург».



Планируется набор сотни волонтеров. Они будут заняты на стадионе с 15 до 18 часов. Ассистенты требуются на шествие флагоносцев. Требования к добровольцам: возможность находиться на мероприятии все время и обязательная форма одежды - белый верх, темный низ. Оставить заявку можно здесь.



В рамках торжественного открытия реконструированного стадиона «Металлург» состоится торжественное шествие флагоносцев, после чего пройдет товарищеский матч по футболу ветеранов ФК «Металлург» и ветеранов – звезд советского и российского футбола.