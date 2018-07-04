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15 минут назад

PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook

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#Леруа Мерлен
PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook

PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась после скандала вокруг ее поста в Facebook. Об этом она написала на своей странице в соцсети 4 июля. «В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность», — написала она.

PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина решила уволиться с должности после скандала с ее постом в Facebook.

Несколько дней назад Панина опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, подожгли девушку. При этом она употребила слово "ватка" против своих оппонентов.

После разразившегося скандала "Леруа Мерлен" отстранила Панину от должности, а ее обязанности временно возложила на директора по персоналу Веру Бояркову. В компании также извинились за публикацию и подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника, - передает РИА-Новости.



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#Леруа Мерлен

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