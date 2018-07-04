15 минут назад
PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook
PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась после скандала вокруг ее поста в Facebook. Об этом она написала на своей странице в соцсети 4 июля. «В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность», — написала она.
Несколько дней назад Панина опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, подожгли девушку. При этом она употребила слово "ватка" против своих оппонентов.
После разразившегося скандала "Леруа Мерлен" отстранила Панину от должности, а ее обязанности временно возложила на директора по персоналу Веру Бояркову. В компании также извинились за публикацию и подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника, - передает РИА-Новости.