PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook

PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась после скандала вокруг ее поста в Facebook. Об этом она написала на своей странице в соцсети 4 июля. «В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность», — написала она.





Несколько дней назад Панина опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, подожгли девушку. При этом она употребила слово "ватка" против своих оппонентов.



После разразившегося скандала "Леруа Мерлен" отстранила Панину от должности, а ее обязанности временно возложила на директора по персоналу Веру Бояркову. В компании также извинились за публикацию и подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника, - передает







PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина решила уволиться с должности после скандала с ее постом в Facebook.Несколько дней назад Панина опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, подожгли девушку. При этом она употребила слово "ватка" против своих оппонентов.После разразившегося скандала "Леруа Мерлен" отстранила Панину от должности, а ее обязанности временно возложила на директора по персоналу Веру Бояркову. В компании также извинились за публикацию и подчеркнули, что не разделяют позицию сотрудника, - передает РИА-Новости