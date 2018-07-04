Происшествия

24 минуты назад

В Липецке сотрудников ЧОП судят по обвинению в пытках

3 417
#ЧОП #избиение
2
В Липецке сотрудников ЧОП судят по обвинению в пытках

Сегодня в Правобережном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела двух охранников ЧОП Максима Крылова и Александра Плахова. Их обвиняют в превышение полномочий работником частной охранной организации.

По версии следствия, которую в начале заседания озвучила гособвинитель Анна Прокофьева,  5 февраля прошлого года обвинряемые приехали в бар «Бархат» на улице Ушинского. Поддержку вызвала бармен, у которой возник конфликт с посетителем Романом Ахмедовым. Охранники вывели его на улицу.  

Ахмедов оценил приезд ГБР как необоснованный, после чего у охранников на почве неприязненных отношений возник умысел нанести ему телесные повреждения, что явно выходило за пределы их полномочий. Как следует из обвинительного заключения, в результате избиения здоровью потерпевшего был причинен средний вред в виде сотрясения, переломов и массы ушибов. 

Кроме того, были существенно нарушены законные интересы и права потерпевшего, гарантированные ст. ст. 21 и 22 Конституции РФ, что выразилось в жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, в умалении его достоинства, применении к нему насилия, пыток.

Подсудимые с зачитанным обвинением не согласились. Тогда суд приступил к допросу потерпевшего. 

Роман Ахмедов рассказал, как он вызвал ранним утром такси, у него не было мелких денег, поэтому он заехал в «Бархат», где купил пиво, чтобы разменять купюру. Расплатившись с таксистом, он вернулся в бар. Когда Ахмедов пересчитывал  мелочь, пара монет отлетела в продавщицу, что и послужило причиной вызова ГБР.

- Она изначально была недовольной, - рассказывал потерпевший. – И с охранниками я не конфликтовал. Плахов меня взял под руку и попросил покинуть заведение. Мы спокойно вышли, я все объяснил и сказал, что вернусь забрать купленное пиво и уйду. Взялся за ручку двери и здесь Крылов ударил кулаком меня в правый глаз, и я упал…

Далее Ахмедов в красках рассказывал, как Плахов одел на него наручники, а Крылов постоянно его избивал то руками, то ногами, то дубинкой. Пяткой наступал на наручники, чтобы они еще сильнее впивались в руки. То заносили в бар, то после ругани продавщицы на кровь на полу выносили обратно и отправляли лицом в сугроб. 

Когда приехали полицейские, он сплюнул кровь и попал на одежду Крылова. Последнего это возмутило, он брызнул ему в лицо из газового баллончика и вместе с напарником забросил в «бобик» полицейским. С замкнутыми руками его доставили в пятый отдел полиции, где его уже освободили и он написал заявление на охранников.

Выслушав эту позицию, каждая из сторон процесса задавала уточняющие вопросы не менее получаса. В итоге гособвинитель Анна Прокофьева была вынуждена заявить ходатайство, огласить материалы допросов на стадии досудебного следствия, так как в сегодняшних показаниях Ахмедова возникла масса противоречий. 

Теперь председательствующей по делу судье Татьяне Селищевой предстоит разобраться во всех нюансах дела и вынести решение. 

img-big-0
img-small-0
3 417
#ЧОП #избиение
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зона

1 минуту назад
Нечего по пивбарам шляться где одни уеппки ,любой мог морду набить
ответить

гостья

2 минуты назад
елки-палки, читаю и прямо жуткий детектив...как потерпевший всё связанно рассказывает то....а избиения, как в индийском кино...
ответить

Нонка

4 минуты назад
С такой фамилией как у терпилы в аиле жить надо и мелочью греметь Ну наконец то правильные мужики А дельфину-заткнись-а?
ответить

Еще в рубрике

Липчанке за 200 000 рублей предложили забыть о гибели отца
#ДТП #авария
8
Липчанке за 200 000 рублей предложили забыть о гибели отца

сегодня, 12:25

Происшествия
На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей
#сироты
21
На каждой квартире для сироты чиновники наваривали до полумиллиона рублей

сегодня, 12:24

Происшествия
29-летнего водителя обвиняют в гибели целой семьи
#авария #ДТП
6
29-летнего водителя обвиняют в гибели целой семьи

сегодня, 11:44

Происшествия
Два «ВАЗа» серьезно пострадали в аварии
#ДТП #авария
2
Два «ВАЗа» серьезно пострадали в аварии

сегодня, 10:49

Происшествия
Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом
#убийство
32
Убийца подруги и ее трехлетней дочери предстала перед судом

сегодня, 10:35

Происшествия
Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей
#Валерий Клевцов
1
Гендиректора Липецкой ипотечной корпорации оставили под стражей

сегодня, 09:13

Происшествия