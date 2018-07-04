В Липецке сотрудников ЧОП судят по обвинению в пытках

Сегодня в Правобережном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела двух охранников ЧОП Максима Крылова и Александра Плахова. Их обвиняют в превышение полномочий работником частной охранной организации.

По версии следствия, которую в начале заседания озвучила гособвинитель Анна Прокофьева, 5 февраля прошлого года обвинряемые приехали в бар «Бархат» на улице Ушинского. Поддержку вызвала бармен, у которой возник конфликт с посетителем Романом Ахмедовым. Охранники вывели его на улицу.



Ахмедов оценил приезд ГБР как необоснованный, после чего у охранников на почве неприязненных отношений возник умысел нанести ему телесные повреждения, что явно выходило за пределы их полномочий. Как следует из обвинительного заключения, в результате избиения здоровью потерпевшего был причинен средний вред в виде сотрясения, переломов и массы ушибов.



Кроме того, были существенно нарушены законные интересы и права потерпевшего, гарантированные ст. ст. 21 и 22 Конституции РФ, что выразилось в жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, в умалении его достоинства, применении к нему насилия, пыток.



Подсудимые с зачитанным обвинением не согласились. Тогда суд приступил к допросу потерпевшего.



Роман Ахмедов рассказал, как он вызвал ранним утром такси, у него не было мелких денег, поэтому он заехал в «Бархат», где купил пиво, чтобы разменять купюру. Расплатившись с таксистом, он вернулся в бар. Когда Ахмедов пересчитывал мелочь, пара монет отлетела в продавщицу, что и послужило причиной вызова ГБР.



- Она изначально была недовольной, - рассказывал потерпевший. – И с охранниками я не конфликтовал. Плахов меня взял под руку и попросил покинуть заведение. Мы спокойно вышли, я все объяснил и сказал, что вернусь забрать купленное пиво и уйду. Взялся за ручку двери и здесь Крылов ударил кулаком меня в правый глаз, и я упал…



Далее Ахмедов в красках рассказывал, как Плахов одел на него наручники, а Крылов постоянно его избивал то руками, то ногами, то дубинкой. Пяткой наступал на наручники, чтобы они еще сильнее впивались в руки. То заносили в бар, то после ругани продавщицы на кровь на полу выносили обратно и отправляли лицом в сугроб.



Когда приехали полицейские, он сплюнул кровь и попал на одежду Крылова. Последнего это возмутило, он брызнул ему в лицо из газового баллончика и вместе с напарником забросил в «бобик» полицейским. С замкнутыми руками его доставили в пятый отдел полиции, где его уже освободили и он написал заявление на охранников.



Выслушав эту позицию, каждая из сторон процесса задавала уточняющие вопросы не менее получаса. В итоге гособвинитель Анна Прокофьева была вынуждена заявить ходатайство, огласить материалы допросов на стадии досудебного следствия, так как в сегодняшних показаниях Ахмедова возникла масса противоречий.



Теперь председательствующей по делу судье Татьяне Селищевой предстоит разобраться во всех нюансах дела и вынести решение.



