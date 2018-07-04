24 минуты назад
В Липецке сотрудников ЧОП судят по обвинению в пытках
Сегодня в Правобережном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела двух охранников ЧОП Максима Крылова и Александра Плахова. Их обвиняют в превышение полномочий работником частной охранной организации.
Ахмедов оценил приезд ГБР как необоснованный, после чего у охранников на почве неприязненных отношений возник умысел нанести ему телесные повреждения, что явно выходило за пределы их полномочий. Как следует из обвинительного заключения, в результате избиения здоровью потерпевшего был причинен средний вред в виде сотрясения, переломов и массы ушибов.
Кроме того, были существенно нарушены законные интересы и права потерпевшего, гарантированные ст. ст. 21 и 22 Конституции РФ, что выразилось в жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, в умалении его достоинства, применении к нему насилия, пыток.
Подсудимые с зачитанным обвинением не согласились. Тогда суд приступил к допросу потерпевшего.
Роман Ахмедов рассказал, как он вызвал ранним утром такси, у него не было мелких денег, поэтому он заехал в «Бархат», где купил пиво, чтобы разменять купюру. Расплатившись с таксистом, он вернулся в бар. Когда Ахмедов пересчитывал мелочь, пара монет отлетела в продавщицу, что и послужило причиной вызова ГБР.
- Она изначально была недовольной, - рассказывал потерпевший. – И с охранниками я не конфликтовал. Плахов меня взял под руку и попросил покинуть заведение. Мы спокойно вышли, я все объяснил и сказал, что вернусь забрать купленное пиво и уйду. Взялся за ручку двери и здесь Крылов ударил кулаком меня в правый глаз, и я упал…
Далее Ахмедов в красках рассказывал, как Плахов одел на него наручники, а Крылов постоянно его избивал то руками, то ногами, то дубинкой. Пяткой наступал на наручники, чтобы они еще сильнее впивались в руки. То заносили в бар, то после ругани продавщицы на кровь на полу выносили обратно и отправляли лицом в сугроб.
Когда приехали полицейские, он сплюнул кровь и попал на одежду Крылова. Последнего это возмутило, он брызнул ему в лицо из газового баллончика и вместе с напарником забросил в «бобик» полицейским. С замкнутыми руками его доставили в пятый отдел полиции, где его уже освободили и он написал заявление на охранников.
Выслушав эту позицию, каждая из сторон процесса задавала уточняющие вопросы не менее получаса. В итоге гособвинитель Анна Прокофьева была вынуждена заявить ходатайство, огласить материалы допросов на стадии досудебного следствия, так как в сегодняшних показаниях Ахмедова возникла масса противоречий.
Теперь председательствующей по делу судье Татьяне Селищевой предстоит разобраться во всех нюансах дела и вынести решение.
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