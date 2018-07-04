Любовь к Ельцу споткнулась о вопрос безопасности

Арт-объект вернется на место.

Сегодня утром гостей Городского парка в Ельце удивило отсутствие объекта внимания любителей селфи. Оттуда исчезла инсталляция «Я люблю Елец». Озадаченные ельчане начали искать правду в соцсетях, где на все вопросы резко ответил мужчина, который представился одним из авторов арт-объекта и утверждал, что администрация парка требует с его товарищей денег за размещение конструкции в парке как рекламного объекта.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, вопрос оплаты занимаемой площади в этой ситуации вообще не стоит. С авторов объекта никто денег не просит. Но гвоздь селфи-зоны все-таки убрали.



- Дело в том, что этот арт-объект был размещен в парке временно в рамках фестиваля «ХудожникФест». Так как конструкция была установлена на пару дней, ее никто не закреплял, - уточнили в администрации Ельца. - Сейчас объект демонтировали, его надо оснастить крепежами. Тогда конструкция будет отвечать требованиям безопасности.



Арт-объект планируют вернуть в парк в конце июля — начале августа.