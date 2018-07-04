В России

43 минуты назад

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год‍

97
#Путин #федеральный бюджет
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год‍

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% ВВП.

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в федеральный бюджет 2018 года, предусматривающие, в частности, профицит в 0,5% ВВП. Уточнения в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы, принятые Госдумой 21 июня и утвержденные Советом Федерации 27 июня, опубликованы в среду на сайте Кремля, - передает ТАСС.

Поправки предусматривают рост доходов в 2018 году на 1,815 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.

Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. - до 16,591 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,7 млрд руб., или 0,5% ВВП.

97
#Путин #федеральный бюджет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook
#Леруа Мерлен
PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандала в Facebook

15 минут назад

В России
В Кремле рассказали о возможном повторении дефолта 1998 года‍
#Дефолт #экономика
В Кремле рассказали о возможном повторении дефолта 1998 года‍

40 минут назад

В России
Глава «Натали Турс» объявил об аннулировании всех туров‍
#Натали турс
Глава «Натали Турс» объявил об аннулировании всех туров‍

сегодня, 13:02

В России
Умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов
Умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов

сегодня, 12:58

В России
Обязательную контрольную по английскому введут в школах в новом году
#школа #ЕГЭ
Обязательную контрольную по английскому введут в школах в новом году

сегодня, 12:55

В России
Роспотребнадзор назвал самые загрязненные регионы
#экология
Роспотребнадзор назвал самые загрязненные регионы

сегодня, 12:45

В России