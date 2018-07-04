43 минуты назад
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% ВВП.
Поправки предусматривают рост доходов в 2018 году на 1,815 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.
Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. - до 16,591 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,7 млрд руб., или 0,5% ВВП.