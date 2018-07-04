Проблемы «Натали Турс» слабо ударили по липецким туристам

Оператор заявил об аннулировании всех путевок.

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил об аннуляции всех подтвержденных туров. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Возникшие сложности руководитель туристического оператора связал с тем, что «из-за негативной информации» компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они «веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания». Он уточнил, что имеет в виду информацию, которая «была на рынке», включая ту, что обнародовал сам туроператор.



Как и стоило предполагать, проблемы работающего на российском рынке четверть века оператора, отразились на наметивших путешествие туристах. В том числе - из Липецка. О ситуации на местном рынка GOROD48 рассказал руководитель региональной сети туристических агентств Анатолий Емельянов.



- К счастью, туристов нашего агентства эта ситуация не коснулась, Путешественников несильно интересовали предложения по Испании и даже по Турции с чартерными перелетами. Но, вероятно, в ситуации пострадали и туристы из Липецка и области, - предполагает Анатолий Емельянов. - Конечно, «Натали Турс» вел, в сравнении с другими операторами, лояльную политику по отношении к агентствам, но все же туры у компании были несколько дороже, чем у конкурентов. И «Натали Турс» не смог полностью восполнить чартерную программу. Но все же, туристам пока не стоит поднимать панику: компания обязуется возместить стоимость путевок в полном объеме. Проблем быть не должно, так как туристический оператор застрахован.



Эксперт в сфере туризма считает, что проблемы у оператора начались из-за повышения стоимости авиационного топлива, но, несмотря на это, компания продолжает проводить операционные действия: много туров продается с перевозками туристов на регулярных рейсах, а на чартерах была не львиная доля продаж. Анатолий Емельянов считает, что ситуация «Натали Турс» - не катастрофа, и сильно переживать не стоит.