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Обязательную контрольную по английскому введут в школах в новом году

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#школа #ЕГЭ
Обязательную контрольную по английскому введут в школах в новом году

С 2018–2019 года российских старшеклассников ждет обязательная всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому языку. 


ВПР вводится как «тренировка» перед обязательным ЕГЭ в 2022 году. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова во время круглого стола «Известий»

По слова Решетниковой, ФИПИ и Роскомнадзор уже разработали «дорожную карту» для подготовки к обязательному ЕГЭ по английскому языку. 

«В рамках реализации «дорожной карты» в этом году была создана модель ВПР для одиннадцатиклассников. Все регионы дали возможность поучаствовать в ВПР своим выпускникам на добровольной основе», — отметила директор ФИПИ. 

Решетникова подчеркнула, что, начиная со следующего учебного года (2018/19 год), ВПР будет обязательным для всех одиннадцатиклассников, но результаты проверочной никак не скажутся на аттестате. 
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#школа #ЕГЭ

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