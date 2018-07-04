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сегодня, 12:55
Обязательную контрольную по английскому введут в школах в новом году
С 2018–2019 года российских старшеклассников ждет обязательная всероссийская проверочная работа (ВПР) по английскому языку.
ВПР вводится как «тренировка» перед обязательным ЕГЭ в 2022 году. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова во время круглого стола «Известий».
По слова Решетниковой, ФИПИ и Роскомнадзор уже разработали «дорожную карту» для подготовки к обязательному ЕГЭ по английскому языку.
«В рамках реализации «дорожной карты» в этом году была создана модель ВПР для одиннадцатиклассников. Все регионы дали возможность поучаствовать в ВПР своим выпускникам на добровольной основе», — отметила директор ФИПИ.
Решетникова подчеркнула, что, начиная со следующего учебного года (2018/19 год), ВПР будет обязательным для всех одиннадцатиклассников, но результаты проверочной никак не скажутся на аттестате.