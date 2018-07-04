Роспотребнадзор назвал самые загрязненные регионы

Республика Бурятия возглавила рейтинг с самым грязным воздухом в России.

Это следует из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Известия». В числе лидеров антирейтинга также — Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.

Как уточнили в ведомстве, список был составлен на основе данных о доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в каждом регионе.

Как пояснили изданию в правительстве Бурятии, основной причиной грязного воздуха являются выбросы бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Местные власти отметили, что решают вопрос централизацией отопления, сроки которой обозначены до 2020 года.