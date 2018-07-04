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Роспотребнадзор назвал самые загрязненные регионы

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#экология
Роспотребнадзор назвал самые загрязненные регионы

Республика Бурятия возглавила рейтинг с самым грязным воздухом в России. 

Это следует из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Известия». В числе лидеров антирейтинга также — Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.

Как уточнили в ведомстве, список был составлен на основе данных о доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в каждом регионе. 

Как пояснили изданию в правительстве Бурятии, основной причиной грязного воздуха являются выбросы бензапирена, образующиеся от угольных котельных в частном секторе. Местные власти отметили, что решают вопрос централизацией отопления, сроки которой обозначены до 2020 года. 


617
#экология

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